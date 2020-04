A közalkalmazotti jogviszony átalakításáról tárgyal ma az Országgyűlés

Az Országgyűlés ma nyolc előterjesztés általános vitáját bonyolítja le. A hétfőn kezdődött ülés második napja reggel 9 órakor, napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.

Az első napirendi pontokban nemzetközi szerződésmódosításokról tartanak várhatóan rövid vitákat,

majd terítékre kerülnek az ellenzék klímavészhelyzettel összefüggő javaslatai.

Az atomenergiát és

a piacfelügyeletet érintő kormányzati előterjesztések mellett szó lesz még arról a javaslatról is, amelyben

érintő kormányzati előterjesztések mellett szó lesz még arról a javaslatról is, amelyben a nemzeti erőforrások minisztere a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakítását kezdeményezi.

Az ülés április 27-én, hétfőn folytatódik, amikor az azonnali kérdések és kérdések mellett megtárgyalják azt a kormánypárti politikai nyilatkozatot is, amely a rendszerváltás utáni első országgyűlési választás eredményeként felálló parlament 1990-es alakuló ülésének kíván emléket állítani. A képviselők május 2-án, szombaton fogadhatják el a képviselőként Orbán Viktor miniszterelnök által is jegyzett nyilatkozatot, az Országgyűlés ünnepi ülésnapján Áder János köztársasági elnök is beszédet mond.

