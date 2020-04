Kellenek az orvosok: ismét gyógyíthatnak a 65 év felettiek Magyarországon

Ha máshogy nem oldható meg az ellátás. Vagyis kikényszeríti az élet. Az orvosok megfontolják.

Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter április 16-i utasítása szerint, ha másképpen nem szervezhető meg az ellátás, akkor a 65 év felettiek is visszatérhetnek a közvetlen gyógyításba, ha önként vállalják - írta a Népszava.

Kásler Miklós április 16-án korrigálta egy hónappal korábbi rendeletét, amely megtiltotta, hogy a 65 év feletti dolgozók olyan tevékenységet végezzenek, amely során közvetlenül találkozhatnak a párcinesekkel.

A lapnak Weltner János sebész, aki oktatóként is érintett, azt mondja, a legrosszabb helyzetben az alapellátás van, ahol aránytalanul nagy számban vannak 65 év felettiek, és ők egyedül dolgoztak. Azt is elmondta: az idősek fokozott veszélyeztetése még nem szűnt meg.

A lap arra is emlékeztet, hogy a Magyar Orvosi Kamara április elején írt levelet a miniszternek arról, hogy mennyire méltatlan helyzetbe kerültek a 65 év feletti orvosok, mert sok helyen egyszerűen elbocsátották őket. A miniszter a múlt hét végén aláírt levelében ennek kapcsán arra is felhívja a figyelmet, hogy a szolgáltatóknak nem kell elengedniük azon idősebb kollégák kezét sem, akiknek a járványhelyzet miatt nem tudnak feladatot adni. S arra biztatja az intézményeket, hogy a munka törvénykönyve által lehetővé tett megállapodással rendezzék a munkaviszonyuk folytonosságát. Azaz van lehetőség arra is, hogy továbbra is megkapják a nyugdíjpótló munkajövedelmüket.