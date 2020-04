Magyar koronavírus-specifikus lélegeztetőgép segíthet a betegeken

Kifejezetten az új koronavírus okozta légzési elégtelenség kezelésében hatékony, hordozható lélegeztetőgépet fejlesztettek ki vállalati-egyetemi együttműködésben magyar szakemberek. Az akkumulátorról és palackról is működő hazai találmány a kiáramló levegő szűrésével védelmet nyújt a betegeket ellátó egészségügyi dolgozók számára.

A Femtonics Kft. a Semmelweis Egyetem orvosszakmai vezetésével közösen alkotta meg a járványkórházakban is könnyen bevethető lélegeztetőgépet, amely alkalmas a kritikus állapotú betegek eredményes kezelésére - olvasható az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményében.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter hangsúlyozta: a veszélyhelyzetben a hazai kutatás-fejlesztés és innováció szereplői példás együttműködési készséggel bizonyították, hogy a váratlan kihívásokra is képesek gyorsan és hatékonyan reagálni. Az innovációs tárcához mintegy félszáz, tudományosan megalapozott projektjavaslat érkezett be, ezek közül 20 támogatott fejlesztés már folyamatban van. A szabadalmaztatás alatt álló magyar lélegeztetőgép hozzájárulhat ahhoz, hogy az egészségügyi védekezésben Magyarország egyre inkább képessé váljon az önellátásra. A tárcavezető hozzátette: a minisztérium határozott célja, hogy a vírusválságban folyamatosan bővülő szakmai-tudományos közösséget, kapcsolatrendszert a magyar gazdaság újraindítása érdekében hosszabb távon is egyben tartsa.

A Femtonics Kft. és a Semmelweis Egyetem a rendelkezésükre álló gépészeti, elektronikai, orvostechnikai és klinikai tudás ötvözésével március végére jutott el az első működő prototípusig. A tervezéskor fokozottan odafigyeltek arra, hogy a kialakított eszközt a lélegeztetésben kevésbé jártas orvosok is könnyen kezelhessék. Az első funkcionális deszkamodellt 10 nap alatt építették meg. A második fejlesztés a Semmelweis Egyetemen található aktív műtüdő segítségével lefolytatott tesztsorozatnak köszönhetően sokkal kiforrottabb darab – hangsúlyozta dr. Rózsa Balázs, a cég alapító-tulajdonosa.

Az új eszköz kifejezetten jó áramlási tulajdonságokkal és gyors vezérléssel rendelkezik – jegyezte meg a tesztek eredményei alapján dr. Lorx András, a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikájának docense. Hozzátette: a zárt rendszerű légzőkör és gázellátás nem pazarló, ezért a kifejlesztett berendezés nagy előnye, hogy nem jelent többletterhelést a kórházi gázhálózat számára.

A fejlesztők csak olyan alapanyagokból építkeztek, amelyek megfelelnek az orvostechnikai eszközökre vonatkozó előírásoknak, ugyanakkor nem minősülnek hiánycikknek. A mintegy 4-500 komponens gondos kiválasztásának köszönhetően az alkatrészek beszerzése gördülékeny, ami a gyártási folyamatot is lényegesen leegyszerűsíti – emelte ki dr. Rózsa Balázs.

A szabadalmaztatást követően megkezdődhet a magyar találmány sorozatgyártása is, amelyet az egyik legnagyobb hazai orvostechnikai eszközgyártó, a 77 Elektronika Kft. saját kapacitásaival kész segíteni.