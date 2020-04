Így áll Magyarország a koronavírus-teszteléssel

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A koronavírus járvány elleni védekezésben a különböző országok különböző stratégiákat is választottak, melyeknek részét képezhetik a szigorú kijárási korlátozások, a nagyszámú vírustesztek elvégzése, a védőeszközök valamint lélegeztető gépek beszerzése, de akár a nyájimmunitás elérése is. Azonban a WHO szerint a tesztelés kulcsfontosságú abban, hogy nyomon követhető legyen a járvány és a terjedését meg lehessen akadályozni a megfelelő lépésekkel. Azonban a statisztikákból úgy tűnik, Magyarországon végzik az egyik legkevesebb tesztet az OECD által vizsgált országok közül. Kanadában háromszor, Németországban négyszer, Észtországban hatszor annyi tesztet végeznek arányaiban, mint itthon.