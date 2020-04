Koronavírus: hetente 4,5 millió ember tesztelését akarja a német kormány

Hetente több millió koronavírustesztet kellene elvégezni Németországban a szövetségi kormány egy formálódó járványügyi törvénycsomagja szerint, amelyről szerdán számoltak be német lapok.

A fertőző betegségek elleni védekezésről szóló törvény várhatóan júniusban életbe lépő módosítása szerint a 83 milliós lakosság 5,4 százalékának megfelelő 4,5 millióra kell emelni a hetente elvégzett koronavírustesztek számát, hogy Németország fokozatosan maga mögött hagyja a társadalom és a gazdaság működését fékező járványügyi vészhelyzetet.

A javaslatban az is szerepel, hogy a leginkább veszélyeztetett csoportok védelmében megelőző jelleggel - tünetektől és fertőzésgyanútól függetlenül - szűrni kell az időseket és a betegeket gondozó és ápoló intézmények lakóit és személyzetét.

A tömeges tesztelés nagyjából havi 1-1,5 milliárd euróba (355-532,5 milliárd forint) kerülhet a kormányzati számítások szerint. Szükség esetén az állatorvosi laboratóriumokat is be kell vonni a munkába.

A tervek szerint kiterjesztik a bejelentési kötelezettséget, az új szabályok alapján a helyi egészségügyi hatóságoknak nemcsak a koronavírus-fertőzés tényéről - a pozitív teszteredményről -, hanem a negatív eredményekről is tájékoztatniuk kell a Robert Koch országos közegészségügyi intézetet (RKI), és a gyógyultak száma alakulásának nyomon követéséhez azt is be kell jelenteni, ha egy igazolt fertőzött szervezetében már nem lehet kimutatni a kórokozót.

A kormány elé várhatóan április végén, a törvényhozás elé pedig május elején kerülő javaslatcsomag néhány elemét már korábban bejelentették. Közölték, hogy a 375 járási és városi egészségügyi hatóságnál 20 ezer lakosonként kialakítanak egy öt szakemberből álló munkacsoportot, amely csak a fertőzési láncok feltárásával, azaz kapcsolatkutatással és a tesztelés megszervezésével foglalkozik. Ezt a fejlesztést 50 millió euróval támogatják a szövetségi költségvetésből. További mintegy 20 millió eurót az új típusú koronavírus okozta betegségben (Covid-19) szenvedő külföldi EU-s állampolgárok németországi kezelésére fordítanak.

A legutóbbi kormányzati adatok szerint a járvány kezdete óta nagyjából 1,7 millió koronavírustesztet végeztek Németországban. A laboratóriumok kapacitása hozzávetőleg heti 730 ezer teszt elvégzésére elég. Az RKI elnökhelyettese, Lars Schaade keddi berlini tájékoztatóján elmondta, hogy a kapacitások kihasználását korlátozza a tesztekhez szükséges, úgynevezett reagens anyagok globális piacán jelentkező erős keresletből fakadó hiány.

A RKI adatai szerint az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2) szerdáig országszerte 145 694 ember szervezetében mutatták ki, ami 2237 esettel több az egy nappal korábbinál. A gyógyultnak minősülő, vagyis azon igazolt fertőzöttek száma, akik már átestek a fertőzésen, 4200-zal 99 400-ra emelkedett. A Covid-19 betegségben 4879 igazolt fertőzött halt meg, ez 281-gyel haladja meg az egy nappal korábbit.