Koronavírus: kilőtt az amerikai új esetek száma, Oroszországban is gyorsult a terjedés

Bár a mostani válság elsőszámú oka a globális koronavírus-járvány, és az arra válaszul adott társadalmi és gazdasági korlátozó intézkedések, azonban a Societe Generale elemzői szerint voltak már jelei annak, hogy jeletős gazdasági lassulás, esetleg recesszió és ezzel párhuzamosan részvénypiaci esés jöjjön. A gazdasági visszaesés és a tőkepiaci zuhanás intenzitása, sebessége most más, mint korábbi válságok alatt, de magának a ciklusnak a lefolyása nem. This time is no different.