A Ford 1400 lóerős szörnyeteget épített, amit kizárólag villanymotor hajt

Bemutatták a Ford Performance legelső, egyedi Mustang Cobra Jet dragsterét, amit kizárólag villanymotor hajt. A nem mindennapi jármű az ígéretek szerint 8 másodpercen futja majd a negyed mérföldes távot, miközben 270 km/óra fölé gyorsul.

Az akkumulátoros Mustang Cobra Jet 1400 prototípust kifejezetten arra tervezték, hogy várhatóan több mint 1400 LE teljesítményt és mintegy 1500 Nm forgatónyomatékot szabadítson az aszfaltra, érzékletesen bizonyítva az elektromos hajtásban rejlő lehetőségeket az egyik legkeményebb motorsport-ágazatban.

A Fordnak mindig is bevált módszere volt, hogy a versenypályákon mutatta be innovációit - magyarázta el David Pericak, a Ford Icons globális igazgatója. Hozzátette, az elektromos hajtásláncok egészen új dimenziókat nyitnak a teljesítmény terén, és a vadonatúj Cobra Jet 1400 jól példázza, hogyan törheti át a határokat egy új technológia. Izgatottan várjuk, mire lesz képes ebben az évadban a gép, annál is inkább, mert ugyancsak idén csatlakozik a Mustang-családhoz a tisztán elektromos hajtású Mustang Mach-E is.

A világ első, tisztán elektromos hajtású Mustangja, a Mustang Mach-E színre lépése után a Mustang Cobra Jet 1400 prototípus most újabb lehetőséget villant fel a Mustang-örökség gyarapítására és egyben arra, hogy bemutassa az egyik legfejlettebb technológiát, ami a Ford jövőbeli hajtáslánc-kínálatát gazdagítja.

Ugyanakkor a Mustang Cobra Jet 1400 elkészítésével a Ford mérnökei az eredeti Cobra Jet előtt is tisztelegnek, ami a 60-as évek végén minden vetélytársát lemosta a dragster-pályákról, és még mindig komoly tényezőnek számít a sportágban.