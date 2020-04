Az Egyesült Államok gazdasági csomaggal segíti Grönlandot a koronavírus-járvány idején - jelentette be csütörtökön az amerikai külügyminisztérium külföldi tudósítóknak tartott telekonferenciáján egy neve elhallgatását kérő külügyi tisztségviselő, aki felvázolta az amerikai kormányzat Arktisszal kapcsolatos álláspontját.

A telekonferencia témája az amerikai kormány Északi-sarkvidék-stratégiája volt, ugyanakkor a tisztségviselő leszögezte, hogy a Grönlandnak nyújtandó gazdasági segítséggel Washingtonnak nem célja viszály szítása Dánia és Grönland között. Grönland, amely a világ legnagyobb szigete, Dániához tartozik, de széleskörű autonómiával rendelkezik.

A gazdasági csomagterv keretében Washington 12,1 millió dollárral támogatja Grönlandot. A támogatás célja - a feltételezhető szolidaritáson túl -, az amerikai külügyi tisztségviselő megfogalmazása szerint a kapcsolatok erősítése és "egy biztonságos és stabil Arktisz megőrzése, ahol az Egyesült Államok érdekei is biztonságban vannak".

Az amerikai tisztségviselő elmondta: Washington eddig is szorosan együttműködött az Észak-sarkvidéki Tanácsban lévő partnereivel (Kanadával, Dániával, Finnországgal, Izlanddal, Norvégiával, Oroszországgal és Svédországgal) annak érdekében, hogy biztosítsák a térség szabadságát, szuverenitását és konfliktusmentességét. Most azonban az Egyesült Államok - mint a tisztségviselő fogalmazott - "alkalmazkodik az új stratégiai realitásokhoz" világszerte és ezen belül az Arktiszon is. "Ennek a változásnak az oka az, hogy Oroszország és a Kínai Népköztársaság kihívást intéz az Egyesült Államok és a nyugati világ ellen" - szögezte le a tisztségviselő. Hozzáfűzte: az Északi-sarkvidék térsége nem mentes e változásoktól és kihívásoktól.

A tisztségviselő ugyanakkor leszögezte: Washington elismeri Oroszország legitim érdekeit a térségben. Oroszország "az Északi-sarkvidéki Tanács tagja, együttműködött az Egyesült Államokkal és a térség más államaival egy sor területen" - fogalmazott a tisztségviselő. A többi között a környezetszennyezést, a mentési munkálatokat vagy az olajszennyeződés elleni fellépést említette. Majd kiemelte: Washingtonnak azonban "aggodalmai vannak Oroszország katonai erősödése miatt a térségben".

Az orosz katonai erősödés jeleként értékelte új parancsnokságok létrehozását, repülőterek és más infrastrukturális létesítmények rendbehozatalát, mélytengeri kikötők kiépítését, új katonai bázisok létrehozását az Arktisz partjai mentén, és a légvédelmi és rakétavédelmi rendszerek kiépítésére tett erőfeszítéseket.

Megemlítette azt is, hogy a hidegháború vége óta tavaly októberben fordult elő először, hogy orosz katonai hadgyakorlatot tartottak a térségben. "Az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek tehát legitim aggodalmai vannak a térségben" - szögezte le az amerikai tisztségviselő.

Majd kifejtette: Kína más jellegű kihívást képvisel. "Azt állítja, hogy érdekei középpontjában az Arktisz természeti erőforrásai és a tengeri szállítás lehetőségei állnak" - fogalmazott. Hozzáfűzte, hogy Kína már 2018-ban felvázolta a Sarkvidéki Selyemút tervét, és Peking jelezte, hogy aktívabb szerepet kívánna az Arktisz ügyeinek irányításában. "Csak Arktisz-államok és nem-Arktisz államok vannak, nincsen harmadik kategória" - idézte a tisztségviselő Mike Pompeo amerikai külügyminiszter 2019 májusában, Finnországban elmondott beszédét. Majd leszögezte: az Egyesült Államok nem fogadja el Peking követelését az "Arktisz-közeli" állam státuszára.

A külügyi tisztségviselő utalt arra, Kína hogyan alkalmazza a "puha hatalom", és a nyomásgyakorlás és kényszerítés eszközeit szerte a világban. Példaként a Dániához tartozó Feröer-szigeteket emelte ki. Elmondta, hogy Peking nemrégiben azzal fenyegette meg a szintén széleskörű autonómiával rendelkező szigeteket, hogy felmond egy kereskedelmi megállapodást, mert Tórshavn (a sziget fővárosa) nem volt hajlandó aláírni a Huaweijel egy 5G-mobilhálózat bevezetéséről szóló szerződést. Az amerikai külügyminisztérium munkatársa hangsúlyozta: ebben az összefüggésben érdemes vizsgálni a Grönland megerősödéséhez nyújtott anyagi segítséget is. Hozzátette: az Egyesült Államok nemsokára konzulátust nyit Grönland fővárosában.

