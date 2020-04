Az országos tisztifőorvos elmondta, mire figyeljünk fertőtlenítőszerek vásárlásakor

Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján Müller Cecília ismét pariktus tanácsokat a lakosságnak, ezúttal a fertőtlenítőszerek választásáról és azok használatáról beszélt.

A fertőtlenítőszerekkel kapcsolatban számtalan visszaélést leplezett le a rendőrség - mondta Müller Cecília az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján. A hatásosságvizsgálat a szerek engedélyezésekor nagyon fontos momentum - tette hozzá. A lakosság főleg a címkéről tájékozódhat erről, mert itt feltüntetésre kerülnek olyan jellemzők, amelyek fontos információt tartalmaznak a felhasználók számára.

A szereknek tartalmazniuk kell egy engedélyszámot - ez igazolja ugyanis a szer eredetiségét.

A termékek választásakor figyeljünk oda, hiszen egyes szerek csak baktériumölők, de most olyan szer kell, ami vírusölő, virucid szerek. Ezek általában 70-80%-os alkoholtartalmúak, de felületfertőtlenítésre jó a köznyelvben hipóként ismert szer is.

Felhívta a figyelmet: tartsuk be a gyártó által megadott használati utasításokat is. Jellemzően néhány percről van szó, és nagyon fontos a koncentráció - azzal dolgozzunk, amit előírt a gyártó. Felesleges ennél töményebben használni, az ugyanis kárt is okozhat- tette hozzá. A túladagolást mindenképpen kerüljük el.

A háztartásokban történő tárolásokra is felhívta a figyelmet Müller. Ezeket a termékeket zárt helyen tartsuk, még akkor is, ha sok esetben van rajtuk biztonsági zár. Tilos élelmiszertároló-edénybe tölteni őket, ez rendkívüli nagy veszélyt hordoz magában

A fertőtlenítőszer fontos, de a gyakori, alapos, meleg vizes kézmosást semmi sem helyettesíti - mondta el. Mindig legalább fél percig mossunk kezet.

Címlapkép: Getty Images