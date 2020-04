Brutális recesszióra számít az elemző: ez sokkal durvább lesz, mint 2008

Ez egy brutális recesszió. Ez a recesszió hallatlanul mély. 22 millió ember vesztette már el az állását, míg a nagy válság alatt csak 8,7 millió munkahely szűnt meg

– fogalmazott az elemző

Achutan eleinte még optimistán állt hozzá a koronavírus miatti gazdasági összeomlás kérdéséhez, egy hónapja még a nyersanyagárak alakulásából következtetve azt jósolta, hogy még talán a recessziót is sikerül elkerülni. A mostani interjúban kitért arra is, hogy pár nappal azután, hogy márciusban megszólalt, a nyersanyagárak is összeomlottak.

Achutan most egy saját készítésű, három fő komponensre építő modellből azt jósolja, hogy „futótűzként terjed” a gazdasági gyengeség végig a gazdaság összes ágán.

Elmondta viszont, hogy hiába lesz durva az összeomlás, ez lehet, hogy a valaha volt legrövidebb recesszió lesz.

„A gazdaság csupán részleges újranyitása már felemelné az aktivitást az extrém mélypontokról” – fogalmazott. Hozzátette: ha a recessziót sikerül is kezelni, még sok idő lesz, mire a gazdasági kilátások visszatérnek a normális növekedési kerékvágásba.

Címlapkép: Shutterstock