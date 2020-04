A koronavírus viheti be a készpénznek a kegyelemdöfést?

A koronavírus-járvány terjedésével előtérbe került a készpénzmentesítés, ez pedig ismét reflektorfénybe hozta a digitális jegybankpénz kérdését. Olyan országok is nyitottá kezdtek válni az ötlet iránt, melyek korábban mereven elzárkóztak tőle, azok a gazdaságok pedig, amelyek eleve komolyabb fejlesztési projekteket futtattak, most még egy fokozattal feljebb kapcsoltak. A digitális jegybankpénz ötlete nemcsak higiéniai és járványmegelőzési szempontból lehet hasznos, hanem a bajba jutott állampolgároknak egy mostanihoz hasonló válsághelyzetben segítséget nyújthat, még a bankszámlákkal nem rendelkezők számára is mentőöv lehet. Bár az ötlet most ismét előtérbe került, a legtöbb elemző szerint a digitális jegybankpénz tömeges adaptációjára valószínűleg továbbra is várnunk kell.

Higiénikus fizetőeszköz és helikopterpénz

Bár a koronavírus-járvány előtt is számos jegybank dolgozott a készpénz visszaszorításán, a legtöbben a fejlett világban elzárkóztak a digitális jegybankpénz ötletétől. Most, a koronavírus térnyerése miatt sok elemző és kriptoguru reménykedik abban, hogy felgyorsul a jegybankok által kibocsátott digitális devizák térnyerése.

Egy százévenként egyszer jelentkező patogén egy százévenként egyszer jelentkező megoldást kíván. A legegyértelműbb kiindulási pont a digitális devizák felé történő, elkerülhetetlen elmozdulás megkezdése

– írta Marion Laboure, a Deutsche Bank elemzője a Twitteren.

A Coin Telegraph részletes cikkben foglalkozik a digitális jegybankpénz előnyeivel, mint írják, a koronavírus-válság kezelésében egy ilyen rendszer közvetlenül is segíthet, hiszen

a készpénznél lényegesen higénikusabb bármely digitális fizetőeszköz, egy jegybanki digitális deviza bevezetésével pedig gyorsan és hatékonyan készpénzmentesíteni lehet a gazdaságokat,

bármely digitális fizetőeszköz, egy jegybanki digitális deviza bevezetésével pedig gyorsan és hatékonyan készpénzmentesíteni lehet a gazdaságokat, krízis esetén közvetlenül, a bankok bevonása nélkül, akár a teljes lakosságnak el lehetne juttatni pénzügyi segítséget, még olyanoknak is, akik nem rendelkeznek bankszámlákkal.

A digitális jegybankpénz bevezetésével tehát nem fordulhat elő olyan, hogy a hagyományos bankok elemelik a szó szerint életmentő, rendkívüli segélyeket a lakosság elől, amiért valamilyen tartozásuk van a pénzintézetek felé. Ilyen a mostani krízisben ugyanis előfordult.

Mi az a digitális jegybankpénz?



A digitális jegybankpénz egy jegybank által kibocsátott, dematerializált, digitális fizetőeszköz. Jelenleg a digitális fizetőeszközök kibocsátói a kereskedelmi bankok, a jegybank által közvetlenül kibocsátott pénzzel csak fizikai formában találkozhatunk.

Az IMF még a víruspánik globális begyűrűzése előtt is pedzegette a jegybanki digitális devizák előnyeit, ők bár hozzátették, hogy minden ország egyénileg kell, hogy mérlegeljen egy ilyen rendszer bevezetéséről, azért kiemelik többek közt, hogy

a digitális jegybankpénzen alapuló pénzrendszer fenntartása lényegesen olcsóbb lenne, mint a készpénzalapú rendszeré,

lenne, mint a készpénzalapú rendszeré, olyan földrajzi régiókba és társadalmi rétegekhez is eljut egy transzparens és biztonságos fizetési megoldás, akiknek nincs hozzáférésük banki szolgáltatásokhoz ,

is eljut egy transzparens és biztonságos fizetési megoldás, , egyes országok pénzügyi rendszere stabilabbá válhat , a jegybankok pedig közvetlenebbül tudják implementálni monetáris politikájukat,

, a jegybankok pedig közvetlenebbül tudják implementálni monetáris politikájukat, a digitális devizák piacán nagyobb transzparencia, jogszerűbb működés jöhet, a „szürke zónában” működő digitális fizetőeszközök, teljesen kiszorulhatnak.

A digitális jegybankpénzről az MNB részletes szakmai cikkben is foglalkozott, melyben kiemelik többek közt azt a fontos tulajdonságát is, hogy nemcsak a bankban elhelyezett betétek biztosítási összegéig élvezne biztosítási védettséget a felhasználó, illetve beszélnek az implementáció kihívásairól is:

Nem új az ötlet

Már a koronavírus-sokk előtt is számos jegybank latolgatta a digitális devizakibocsátás ötletét, de kevés jutott el addig, hogy valamilyen kísérletet is tegyen az új típusú fizetőeszközök implementációja felé.

Az egyik legkomolyabb próbálkozás egy digitális jegybankpénz létrehozására talán Kína részéről született meg; a legnagyobb ázsiai gazdaságban 2014 óta dolgoznak egy hivatalos digitális deviza elindításán. A koronavírus miatti globális összeomlás közepette nemhogy felhagytak volna a projekttel, hanem úgy tűnik, talán még gyorsítottak is ennek implementációján: a hétvégén élesben is elkezdte tesztelni digitális fizetőeszközét a kínai jegybank Sencsen, Szucsou, Csengtu és Hsziongan tartományokban.

A hivatalos névvel nem rendelkező, jelenleg DC/EP néven ismert digitális devizáról annyit tudni, hogy

első körben az érintett tartományokban a közalkalmazottak utazási hozzájárulásának egy részét ebben a virtuális devizában fizetik majd ki,

egy mobilappon keresztül lehet majd ellenőrizni az egyenleget, fizetni a devizával és tranzakciókat kezdeményezni,

keresztül lehet majd ellenőrizni az egyenleget, fizetni a devizával és tranzakciókat kezdeményezni, a mögöttes technológiáról nagyon keveset tudni, így még az sem biztos, hogy blockchainen fut majd, annyi viszont egyértelmű, hogy a jelenleg forgalomban lévő, nem jegybankok által kibocsátott virtuális devizák többségével ellentétben nem lesz decentralizált,

, nem célja egyelőre, hogy kiszorítsa a bankokat vagy a fintechcégeket a monetáris rendszerből, egy ideig biztosan párhuzamosan fog működni a nem digitális jüannal,

a monetáris rendszerből, egy ideig biztosan párhuzamosan fog működni a nem digitális jüannal, bár a kínai hatóságok ígérik, hogy „mindent megtesznek majd a felhasználók anonimitásának védelméért”, a társadalmi kreditrendszer, az átnevelőtáborok és a nyílt, tömeges cenzúra országában ez aligha több egy szimbolikus, nemzetközi hangok megnyugtatására használó ígéretnél.

Annyiban talán kiábrándító lehet a kínai hír a digitális jegybankpénzek támogatóinak, hogy eredetileg Kína 2020-ra tervezte a rendszer végleges indulását, most viszont kvázi visszakoztak azzal, hogy csak egy tesztet indítanak el. Közölte viszont a kínai kormány, hogy ha a pilot sikeres lesz, a következő tesztre 2022-ben kerül sor, a téli olimpia során.

Svédországban szintén elég előrehaladott a digitális jegybankpénz fejlesztése, itt idén februártól 2021 februárjáig tesztelik a hivatalos virtuális deviza ötletét. Az Accenture által fejlesztett rendszer a következő tulajdonságokkal bír:

a jelenleg forgalomban lévő virtuális devizák többségéhez hasonlóan ez is megosztott főkönyvi technológiát használ ,

, a tesztkörnyezetben a tesztelők egy digitális pénztárcában tárolhatják az e-koronájukat. A felhasználó a digitális tárcát egy mobilappon keresztül éri el, ezen keresztül helyezhet el itt betétet, küldhet és fogadhat e-koronát.

tárolhatják az e-koronájukat. A felhasználó a digitális tárcát egy mobilappon keresztül éri el, ezen keresztül helyezhet el itt betétet, küldhet és fogadhat e-koronát. A pilot során azt is vizsgálják, internethozzáférés nélkül, offline módon hogyan lehet e-korona tranzakciókat végrehajtani.

A kriptopénzes publikus rendszerekhez képest fontos különbség, hogy az e-korona esetében használt Corda rendszer lényegesen kevesebb energiát emészt fel, robosztus és skálázható, sokkal jobban hasonlít a használatban lévő pénzforgalmi rendszerekhez.

A svéd rendszerről itt írtunk:

Persze Kína és Svédország persze az egyetlen, ahol komolyabb próbálkozást láthatunk a jegybankok által kibocsátott, digitális devizák implementációjára, hanem számos másik ország is futtatott kisebb-nagyobb pilotokat:

Uruguay már 2017-ben tesztelte a digitális pesót, mellyel egy mobilappon lehetett tranzakciókat végezni, ez viszont még nem blockchainen alapult.

már 2017-ben tesztelte a digitális pesót, mellyel egy mobilappon lehetett tranzakciókat végezni, ez viszont még nem blockchainen alapult. Szingapúr és Kanada közösen tesztelték két, önálló, más rendszerben működő digitális devizájukat nemzetközi kereskedelmi tranzakciók lebonyolításához, a tesztekben az Accenture és a JP Morgan is részt vettek.

közösen tesztelték két, önálló, más rendszerben működő digitális devizájukat nemzetközi kereskedelmi tranzakciók lebonyolításához, a tesztekben az Accenture és a JP Morgan is részt vettek. Saját digitális jegybankpénzzel kísérletezik a Bahamák és Thaiföld is.

Ez olyan, mint a repülő autók

A kínaiak a koronavírus-pánik közepette is úgy fogalmaztak, hogy a digitális devizák fejlesztése „elsődleges prioritás”, hiszen „szisztematikusan reformálni kell a készpénz-kibocsátási és visszaváltási rendszert.” Egy hónap sem telt el a bejelentés után és elindították a pilotot, ebből arra lehet következtetni, hogy talán még fel is gyorsították a fejlesztési folyamatot az ázsiai országban.

Az Egyesült Államokban a Fed az év elején még lelőtte a digitális devizák ötletét, de a következő 1-2 hónapban bemutatott koronavírus-mentőcsomagokhoz kapcsolódó törvényjavaslatokban már többször is megemlítik az amerikai politikusok a „digitális dollár” szükségességét.

A holland jegybank épp a héten jelentette be, hogy szeretnének egy európai digitális jegybankpénz „próbaterülete” lenni.

Bár a koronavírus kétség kívül előtérbe helyezte a digitális fizetési megoldások szükségességét, így a digitális jegybankpénzt is, az elemzők még nem számítanak arra, hogy a következő pár éven belül széles körben elterjednek az ilyen megoldások.

A Covid-19 világjárvány arra ösztönözheti a kormányokat, hogy haladjanak a digitális jegybankpénz indítására irányuló projektekkel, de nem hiszem azt, hogy ez most a legnagyobb prioritás. A kormányok nemcsak jelentős egészségügyi és gazdasági kihívásokkal küzdenek a vírus miatt, de már most is vannak olyan elektronikus fizetési csatornák, melyek szélesebb körben való adaptációjával a készpénz használatát korlátozni lehet

– idézi John Todarót, a TradeBlock elemzőjét a Coin Telegraph. Hozzátette viszont, hogy nem zárja ki, hogy akár a következő 6 hónapban egyes ázsiai országokban elinduljanak a jegybanki digitális devizák.

A pénzügyi rendszer olyan káoszban van, hogy most egy példátlan, sosem tesztelt pénzügyi eszköz bevezetése, amely kockázatos volt még normál időben is nem lenne sem prudens, sem szükséges dolog

– fogalmazott Konstantinos Stylianou, a University of Leeds professzora a hírügynökségnek.

Hozzátette, hogy a digitális jegybankpénz olyan, mint a repülő autók: mindenki tudja, hogy előbb-utóbb eljön majd az idejük, de senki nem tudja, mikor és hogyan.