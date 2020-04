Ez a fejlesztés alatt álló magyar rendszer egyszerre 50 beteget is lélegeztet

Május végére elkészülhet az Óbudai Egyetem munkatársainak fejlesztése, amely lélegeztetőrendszer kidolgozását célozza. Mindez komoly eszköz lehet a koronavírus-járvány elleni küzdelemben.

Az Óbudai Egyetem szakembereinek munkáját dicsérő rendszer segítségével egyszerre akár 50, kritikus állapotban lévő beteget el lehet majd látni kórházi körülményeken kívül is. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Bódis József felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár az intézmény és a kutatócsoport vezetőinél tájékozódtak a fejlesztés előrehaladásáról 2020. április 24-én, Budapesten.

A minisztériumi vezetők Kovács Levente rektorral, Ormándi Gabriella kancellárral és a kutatócsoport tagjaival egyeztettek, a készüléket az ötletgazda, Kozlovszky Miklós dékán mutatta be. A lélegeztetőrendszer akár tábori-kórházi körülmények között is alkalmas lehet 5-50, kritikus állapotú koronavírusos beteg ellátására. Az eszköz kilélegzett levegő elvezetésével és központi szűrésével védi az egészségügyi dolgozókat. Az Óbudai Egyetem munkatársainak fejlesztése, a lélegeztetőrendszer klinikai prototípusa várhatóan május végére készülhet el.Az egyedülálló készülék elkészítésének terve az egyetemen, annak Egyetemi Kutató és Innovációs Központjában és Neumann János Informatikai Karán született meg. A MassVentil Team versenyt fut az idővel, hogy a rendszer mielőbb a gyakorlatban is segíthesse a gyógyító munkát.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter hangsúlyozta: a hazai egyetemi, kutatóintézeti és vállalati innovátorok villámgyorsan hadrendbe állították képességeiket a koronavírus terjedésének lassítása, a betegek megfelelő ellátása érdekében. A tárca több mint félszáz továbbgondolásra alkalmas ötletet kezel, több mint húsz támogatott projekt már a megvalósítási szakaszban van. A veszélyhelyzet világossá tette, hogy Magyarországnak minél több területen képessé kell válnia az önellátásra. A minisztérium határozott célja, hogy a vírusválságban folyamatosan bővülő szakmai-tudományos kapcsolatrendszert a magyar gazdaság újraindítása, megerősítése érdekében hosszabb távon is egyben tartsa.

