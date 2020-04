Két amerikai felmérés szerint a koronavírus halálozási rátája sokkal alacsonyabb az ismertnél

Portfolio Cikk mentése Megosztás

New York államban a vásárlókon véletlenszerűen elvégzett tesztek azt mutatják, hogy a lakosság 14%-a szerezhetett már antitestet, azaz a 19 milliós állam lakosai közül 2,7 már áteshetett a víruson, a halálozási ráta pedig így 0,5%. A hivatalosan igazolt esetszám az államban ezzel szemben 263 ezer, a hivatalos halálozási ráta pedig 6%. Los Angelesben is elvégeztek egy hasonló felmérést, ott is az derült ki, hogy a halálozási ráta valójában alacsonyabb a hivatalos számnál.