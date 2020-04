Kínai maszkot dobott piacra a magyar Aldi

Kétmillió darab, egyszer használatos maszkot dobott piacra Magyarországon az ALDI - értesült a Pénzcentrum. A Kínából származó termék 10 darabos csomagban kerül a boltok polcaira, és 3999 forintért lehet megvásárolni.

Noha megoszlanak a vélemények a maszkok általános használatáról, egyre több szakember javasolja, hogy inkább ne lépjünk ki nélküle az utcára, különösen, ha sok emberrel érintkezhetünk, például tömegközlekedési eszközt használunk, vagy épp bevásárolunk. Szerte a világon, és idehaza is ugyanakkor nemcsak ajánlás a maszkhasználat, hanem egyenesen előírás. Karácsony Gergely például még a hét elején jelentette be, hogy Budapest valamennyi kereskedelmi egységében, üzletekben, élelmiszerboltokban, piacokon, továbbá a taxik igénybevételekor is kötelező lesz maszkot, vagy arcot eltakaró kendőt, illetve sálat viselni április 27-től.

Ugyanakkor a maszkokat nem könnyű beszerezni, a kiskereskedelmi láncoknál eddig csak hébe-hóba találkozhattunk a termékkel. Most a Pénzcentrum egyik olvasója szúrta ki az ALDI egyik budapesti boltjában, hogy már maszk is van a diszkontláncban.

Az ALDI Magyarország a lapnak elmondta, a szájmaszkot kizárólag egyféle kiszerelésben, 10 darabos csomagban lehet megvásárolni 3999 forintért, és azt is elárulták, egyelőre 2 millió maszk áll a magyarországi ALDI üzleteken keresztül a vásárlók rendelkezésére.

