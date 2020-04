Az oroszok védelmükbe vették a WHO-t

Oroszország szombaton védelmébe vette az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), mondván, hogy az rendesen ellátja feladatát a koronavírus-járvány keltette válságban.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arra reagált, hogy korábban az Egyesült Államok bírálta a nemzetközi szervezetet.

A moszkvai diplomácia vezetője úgy vélekedett, hogy a WHO mint vezető és koordináló ügynökség betölti feladatát. Tevékenysége "nem ideális. De senki sem tökéletes" - tette hozzá.

A hónap elején Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Washington beszünteti hozzájárulását a WHO költségvetéséhez. Érvelése szerint emberek vesztették életüket azért, mert a WHO félrekezelte az egészségügyi válságot, túlságosan is elhitte azt az információt, amit kapott Kínától, ahol a kór előszőr terjedt át állatokról emberekre.

Trump szerint a WHO hibái következtében vált lehetővé, hogy az új típusú koronavírus emberek millióit megfertőző világjárvánnyá fejlődjön, és 200 ezer ember haljon meg a Covid-19 légzőszervi betegségben, amelyet a SARS-CoV-2 vírus okoz.

Lavrov ugyanakkor azt mondta, szerinte egy ilyen bírálatnak kevés köze van a WHO teljesítményéhez. Úgy vélekedett, az emberek arra használják az ilyen támadásokat, hogy igazolják saját tevékenységüket, amelybe túl későn vágtak bele, s amely nem volt megfelelő.

Trumpot több oldalról is alaposan bírálták azért, mert nem vette komolyan a vírus terjedését addig, amíg az széles körben el nem terjedt az Egyesült Államokban. Továbbá azért, mert a szövetségi egészségügyi ügynökségek nem voltak felkészülve egy ilyen járványra.

Lavrov kifejtette, hogy a világjárvány kitörése feltárta az Európai Unió problémáit is, meggyengítve a szövetséget. A nemzetállamok kinyilatkoztatták azt az óhajukat, hogy inkább önmagukra támaszkodnak. Ez a probléma azonban nem köthető össze a vírussal. "Ez talán egyfajta elcsigázottságot tükröz. Teljesen nyilvánvaló az EU-ban az, hogy mennyire akaratos és korlátozó lehet a többnemzetiségű és nemzetek feletti bürokrácia" - mondta.

Az orosz külügyminiszter hozzátette, hogy a vírust csupán összefogással lehet legyőzni. Oroszországban a kezdetekben kevesebb fertőzéses eset volt, mint Nyugat-Európában. Az esetek száma azóta megemelkedett. Hivatalos adatok szerint jelenleg 74 600 igazolt fertőzöttről tudni Oroszországban, többségüket Moszkvában vették nyilvántartásba. Országosan eddig 680 volt a kór halálos áldozatainak száma.