Már 3300 hétülésest lízingelnek Magyarországon az autóvásárlási programon belül

Már közel 3300-nál jár a nagycsaládosok autóvásárlási programjában lízing segítségével megvásárolt autók száma. A Magyar Lízingszövetség adatai szerint csak márciusban 438 szerződést kötöttek, a program tavaly júliusi indulásától kezdve pedig már több mint 9 milliárd forint értékű finanszírozást nyújtottak a lízingcégek a hétüléses új autókhoz.

Összesen 1459 új hétüléses - állami támogatással megvásárolható - autóhoz nyújtottakfinanszírozást a magyar lízingcégek az év első három hónapjában. A nagycsaládosokautóvásárlási programjának tavalyi júliusi rajtja óta pedig összesen 3277 új autóra kötötteklízingszerződést az érintettek - közölte a Magyar Lízingszövetség.Tóth Zoltán, a Magyar Lízingszövetség főtitkára azt mondta: „Tavaly július óta atagvállalataink több mint 9,2 milliárd forint finanszírozást biztosítottak a maximum 2,5 millióforintos állami támogatással megvásárolható új hétüléses autókhoz. „Egy-egy szerződésesetében az átlagos finanszírozott összeg meghaladja a 2,8 millió forintot. A szakemberkedvezőnek mondta, hogy kevés lízingkérelem nem kapott zöld utat a program indulásaóta, a jóváhagyott igénylések aránya ugyanis továbbra is kimagaslóan magas. .A jövőről szólva Tóth Zoltán azt mondta, hogy a nagycsaládosok autóvásárlási programjajól működik és sikeresnek mondható a lízingpiac oldaláról is. „A koronavírus-járvány amagyarországi autópiaci eladásokat jelentősen visszavetheti, elképzelhető, hogy atámogatott hétüléseseknél is kisebb lesz a kereslet.”