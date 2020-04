Még mindig van 15 ország, ahová nem tört be a koronavírus-járvány

Tombol a világban a koronavírus-járvány, már közel 3 millió fertőzöttről tudunk, van azonban még néhány ország, amit nem ért el a vírus. Jelenleg 15 olyan ország van, ahonnan eddig nem jelentettek egyetlen egy fertőzést sem. Ezek jellemzően kisebb csendes-óceáni szigetországok, de akad köztük néhány olyan ország is, ahol valószínűleg tagadással sikerült elérni a vírusmentességet.

A The Telegraph összegyűjtötte a világ utolsó vírusmentes országait. Ezeket mutatjuk most be.

Comore-szigetek

Nincs ismert koronavírusos eset a kelet-afrikai szigeten, ami egyrészt annak köszönhető, hogy minden nemzetközi járatot leállítottak, másrészt korábban sem volt felkapott turistacélpont. Évente mindössze 36 ezren érkeznek az országba annak ellenére, hogy gyönyörű strandjai vannak és kiválóak a búvárkodási lehetőségek.

Kiribati

A Csendes-Óceán közepén található szigetet nem könnyű megközelíteni és nem is egy frekventált turistaparadicsom, a búvárok körében népszerű inkább, korallzátonyainak köszönhetően. Évente mindössze 6 ezren érkeznek az országba. A járvány elkerülése érdekében szigorú óvintézkedéseket hozott az ország, megtiltotta a belépést azoknak, akik olyan országból jönnek vagy olyan országban szállnak át, ahol volt koronavírusos fertőzött a megelőző 14 napban.

Lesotho

Két afrikai ország van, ahol hivatalosan még nem jelent meg hivatalosan a koronavírus, a Comore-szigetek mellett Lesotho a másik. Mivel a szomszédos Dél-Afrikai köztársaságban már javában tombol a járvány, így nagyon valószínűtlen, hogy nem érte még el Lesothót a koronavírus. A határokat már lezárták, de a parlament jelenleg politikai botrányokkal van elfoglalva, a miniszterelnököt, Tom Thabane-t ugyanis gyilkossággal gyanúsítják. Ez is állhat amögött, hogy kevesebb figyelmet kap a koronavírus.

Marshall-szigetek

Kiribatihoz hasonlóan nehezen megközelíthető az óceániai sziget, ráadásul a helyi hatóságok szigorú megelőző intézkedéseket hoztak, leállították például a nemzetközi járatokat.

Mikronéziai Szövetségi Államok

607 szigetet foglal magában a szigetcsoport, 1678 mérföld hosszan a Csendes-Óceánon és eddig még nem jelentett koronavírusos esetet. Mark Stratton, a neves utazó riporter, aki a világ legeldugottabb helyeinek felderítésére specializálódott, úgy véli, hogy ezeken a szigeteken vannak olyan közösségek, ahol sejtésük sincs az egész globális járványról.

Nauru

A Csendes-óceán nyugati részén fekvő szigetállamot évente mindössze 200 turista látogatja, a sziget lakossága pedig 15 ezer fő, ami a globális népesség 0,0002 százaléka. Mindezek fényében nem meglepő, hogy elkerülte eddig az országot a vírus. Annak érdekében, hogy ez így is maradjon, korlátozásokat vezettek be. Nem léphet be az országba az, aki a megelőző 21 napban járt Kínában, Hongkongban, Makaóban, Iránban, Olaszországban, Dél-Koreában, Európában, az Egyesült Államokban, vagy Ázsia bármely országában (Tajvan kivételével), mindenki más, akik külföldről érkezik, 14 napos otthoni karanténba kerül.

Észak-Korea

Hivatalosan nincs koronavírusos fertőzött az országban, de tekintve, hogy milyen szoros kapcsolatot ápol Kínával, ez nehezen hihető.

Palau

A 241 vulkanikus szigetből álló állam a Csendes-Óceán közepén helyezkedik el. Az, hogy nincs koronavírusos esetük, részben annak is köszönhető, hogy 2018-ban Kína megszakította az országgal a diplomáciai kapcsolatait, miután Tajvan mellé állt. A járvány kitörésekor az ország megtiltotta a beutazást Kínából, Makaóból és Hongkongból a koronavírus miatt.

Szamoa

A közel 200 ezer lakosú óceániai államban hivatalosan nincs koronavírussal fertőzött, ennek ellenére március 20-án rendkívüli állapotot hirdettek ki és leállították a nemzetközi légiforgalmat védekezésként.

Salamon-szigetek

Közel 700 ezer fős lakosságával a Salamon-szigetek az egyik legkockázatosabb hely Óceániában a koronavírus kitettség tekintetében, mégsem találtak még fertőzöttet. Tesznek is érte, hogy ez így maradjon, március 23-a óta nem léphetnek külföldiek az országba. A turisták száma jellemzően alacsony a 900 szigetből álló szigetcsoporton.

Tádzsikisztán

Nehéz elképzelni, hogy a Kína szomszédságában lévő és vele szoros kapcsolatot ápoló ország el tudta eddig kerülni teljesen a vírust, de a hivatalos adatok szerint nincs még fertőzöttje.

Tonga

A hivatalos adatok szerint Tongát is elkerülte eddig a koronavírus. Az ország lezárta a határait, rendkívüli állapotot hirdetett és éjszakai kijárási tilalmat vezetett be.

Türkmenisztán

A két olyan gócpont, mint Irán és Kína között fekvő közép-ázsiai ország csodával határos módon nem rendelkezik koronavírusos fertőzöttel. Már ha lehet hinni egy olyan ország hivatalos adatainak, ahol gondok vannak a transzparenciával. A határokat lezárták, a nemzetközi járatokat leállították és állítólag az ország vezetői megtiltották a maszkok viselését és azt, hogy nyilvánosan beszéljen a lakosság a koronavírusról.

Tuvalu

Az óceániai államot alig kétezren látogatják évente, így kicsi volt rá az esély, hogy eljut ide a vírus a járvány elején. De azért elővigyázatossági intézkedéseket foganatosított az ország.

Vanuatu

A csendes-óceáni ország 307 ezer lakosából senki nem produkált eddig pozitív koronavírus tesztet. Az országban több korlátozó intézkedést bevezettek, az öt főnél nagyobb társasági összejöveteleket betiltották, az éttermek, bárok és szupermarketek este 7.30-kor bezárnak, a nemzetközi légiforgalmat pedig felfüggesztették.

Ezen kívül még néhány, nem független lakott terület van, ahonnan nem jelentettek koronavírusos esetet:

Amerikai Szamoa (USA fennhatósága alatt, 55 191 lakos)

Cook-szigetek (Új-Zéland fennhatósága alatt, 17 564 lakos)

Wallis és Futuna (Franciaország fennhatósága alatt, 11 239 lakos)

Szent Ilona, Ascension és Tristan de Cunha (az Egyesült Királyság fennhatósága alatt, 5633 lakos)

Spitzbergák (Norvégia fennhatósága alatt, 2667 lakos)

Karácsony-sziget (Ausztrália fennhatósága alatt, 1843 lakos)

Norfolk-sziget (Ausztrália fennhatósága alatt, 1748 lakos)

Niue (Új-Záland fennhatósága alatt, 1626 lakos)

Tokelau (Új Zéland fennhatósága alatt, 1357 lakos)

Kókusz-szigetek (Ausztrália fennhatósága alatt, 544 lakos)

Pitcairn szigetek (az Egyesült Királyság fennhatósága alatt, 50 lakos).

De ezeken a területeken is készülnek, a Pitcairn-szigetekre például nem engednek be turistákat és a hajókat sem engedik kikötni. Egy 91 ágyas intézményt készítettek elő az esetleges betegek fogadására. Szent Ilona szigetére pedig március 21-én érkezett utoljára repülőgép.

A vasárnap reggeli adatok szerint világszerte 2 897 645-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 202 880, a gyógyultaké pedig 817034.

