Még koránt sincs vége a koronavírusnak – Figyelmeztet a WHO vezetője

A WHO vezetője szerint még koránt sincs vége a koronavírusnak és meglehetősen aggasztónak találja az alap egészségügyi ellátásban bekövetkezett elakadásokat, különösen a gyerekek miatt – írja a Reuters.

A világjárvány még messze van a végétől – mondta Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO igazgatója. Kitért arra is, hogy a szervezet aggasztónak találja az Afrikában, Kelet-Európában, latin-Amerikában és néhány ázsiai országban látható trendet.

Még hosszú út áll előttünk és még rengeteget kell dolgoznunk

-mondta.

Kitért arra is, hogy a más betegségekhez szükséges vakcinahiányt már 21 országból jelentették, ez összefügg a koronavírus miatt határkorlátozásokkal. Utalt arra, hogy közösen dolgoznak az érintett országokkal a megoldáson, különben nagy problémák is lehetnek ebből, Fekete-Afrikában mindez a maláriás esetszámok megduplázódását is jelentheti.

Címlapkép: Getty Images