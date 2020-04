Nagy bajban vannak a kiscégek a briteknél, újabb állami mentőövet dobnak nekik

A briteknél is elindul 100%-os állami garanciás hitelprogram a kisvállalatok megsegítésére, miután a korábbi hitelcsomaggal több banknál is meggyűlt a bajuk – írja a Reuters.

A brit pénzügyminiszter Rishi Sunak jelentette be, hogy állami garanciás hiteleket indítanak a brit kisvállalkozások számára, amelyeknek fennmaradását jelentős veszélybe sodorta a koronavírus.

Sunak korábban ellenezte a teljes mértékben államilag garantált hiteleket, de most azt mondta, hogy a kormány 50 ezer font értékig garanciát vállal ezekre a hitelekre.

A hitelt folyósító bankoknak nem kell a vállalatok hitelképességét és a hitelek hosszú távú kockázatát felmérniük, és további jó hír a kisvállalatoknak, hogy a következő 12 hónapban sem kamatot, sem tőkét nem kell fizetniük ezekre a hitelekre.

Korábbi kormányzati előrejelzések szerint a brit gazdaság 35%-kal zsugorodhat 2020 második negyedévében, emellett ma Boris Johnson miniszterelnök arról beszélt, hogy még túl kockázatos lenne enyhíteni a korlátozásokon.

A mostani hitelkeretet azt követően jelentették be, hogy múlt hónapban már elindítottak egy 330 milliárd fontos hitelsémát, 5 millió fontos maximális felvehető összeggel a brit kkv-knak. Ezen hitelek mögött az állami fedezet 80%. Csakhogy több vállalattól is olyan visszajelzés érkezett, hogy a bankok csak vonakodva fogadják be hitelkérelmeiket.

Sunak elmondta azt is, hogy az új hitelre a cégek jövő hétfőtől jelentkezhetnek, és a cél az, hogy sikeres hitelkérelem esetén a benyújtástól számítva 24 órán belül ott legyen a pénz a vállalatok számláján.

Címlapkép: Getty Images