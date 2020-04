Nem csúszik a Suzuki-gyár újraindítása - Napi 400 autó készülhet Esztergomban

A korábbi terveknek megfelelően újraindul a termelés április 29-én az esztergomi Suzuki-gyárban – írta a vállalat megkeresésünkre. Továbbá jelezték, hogy partnereik és beszállítóik is mind felkészültek a gyártás újraindulására, amelynek köszönhetően az első időszakban, egyműszakos munkarendben körülbelül 400 darab autó készülhet el naponta.

A Népszava vasárnap este írt arról, hogy László Zoltántól, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint az esztergomi Suzuki-gyár termelése április 29-e helyett csak május 4-én indulhat újra. A hírrel kapcsolatban megkerestük a vállalatot is, amely hivatalos válaszában kijelentette:

A Népszava meg nem erősített hírével ellentétben, az április 22-én kiadott hivatalos bejelentésünknek megfelelően, a MagyarSuzukiZrt. április 29-én újraindítja a termelést esztergomi gyárában a vállalat alkalmazásában álló munkavállalókkal.

Kérdésünkre válaszolva elmondták azt is, hogy az újraindulástól kezdve a hét minden munkanapján lesz termelés. Az egyműszakos munkarendben körülbelül 400 darab autó készülhet el naponta. Az esztergomi gyárban az újraindulást követően a két hazai közönség kedvenc modellt állítják majd elő, a Vitarát és SX4 S-CROSS-t, amelyekből az európai uniós piac számára hibrid hajtású változatok készülnek.

A vállalat egyben jelezte, hogy partnerei és beszállítói is mind felkészültek a gyártás újraindulására. Éppen ezért jelen álláspont szerint nem számítanak fennakadásokra vagy nehézségekre az ellátási láncban, beszállítóik teljesíteni tudják a vállalat igényeit.

Kiemelték, hogy a vállalat külföldi piacain folyamatosan terveznek, vagy már be is vezettek bizonyos fokú enyhítő rendelkezéseket, melyek alapján a márkakereskedések fokozatos újranyitására is számítanak. Figyelik a piaci igényeket, a gyártási tervet ennek megfelelően alakítják majd – tették hozzá.