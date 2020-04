Trump beintett az újságíróknak: már harmadik napja nincs tájékoztatás a koronavírus-helyzetről

Ma sem lesz fehér házi sajtótájékoztató a koronavírus-helyzetről, immár harmadik napja mondja le a ház a tájékoztatót.

Donald Trump amerikai elnök a hétvégén már megkérdőjelezte ezeknek a tájékoztatóknak az értelmét, mivel szerinte a média csak ellenséges kérdéseket tesz fel, aztán csak valótlanságokat közölnek le.

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort!