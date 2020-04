Gulyás Gergely: a járvány után is megmarad a kiskereskedelmi különadó

A szerdai kormánydöntés figyelembe fogja venni, hogy a fővárosban és környékén más a járvány természete, mint másutt - árulta el a kancelláriaminiszter az InfoRádió Aréna című műsorában. Gulyás Gergely az eddig meghozott gazdasági intézkedésekről is beszélt, bevallotta, hogy a kiskereskedelmi láncok különadója a járvány után is fennmarad.

Az ismert koronavírus-fertőzöttek majdnem kétharmada Budapesten és Pest megyében van, amit a korlátozó intézkedések tervezett lazításánál is figyelembe kell venni - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Arra a kérdésre, hogy mi indokolja a lazító szakasz életbe léptetését, a gazdaság állapota, az emberek tűrőképességének természetes fogyása avagy a járványmatematika, Gulyás Gergely azt mondta, hogy a három tényező mindegyike.

Ahol tehát

az emberi élet és az egészség veszélyeztetése nélkül újra lehet indítani a gazdaságot,

ott ezt a kormány meg fogja tenni.

Gulyás úgy látja, az álláskeresők számának növekedése komoly feladatot ad az országnak, a kormánynak. Különösen a szolgáltató szektorban voltak jelentős leépítések, és bár ez a szektor gyorsabban épülhet vissza, azt ma felelősségteljesen senki nem tudja megmondani, hogy mikor fog helyreállni a korábbi állapot - mondta. Hozzáfűzte: talán a belföldi turizmus esetében lehet reménykedni, hogy a nyár vége már hozhat bevételt.

A miniszter közölte: az idei költségvetésnek a járványügyi védekezéshez szükséges módosítása megtörtént, a jövő évi büdzsét pedig május 19-éig nyújtják be az Országgyűlés elé és június 30-éig el tudják fogadni. Éppen a bizonytalanságok miatt fontos, és nincs is alapvető indok arra, hogy eltérjenek az eddigi szokástól, amely szerint nyáron fogadják el a költségvetést - mondta. Gulyás Gergely közölte: soha olyan nagy tartalékkal nem terveztek költségvetést, mint éppen idén, és ez most nagy segítség volt.

Elmondta: a multinacionális üzletláncokat érintő különadó a védekezés után is megmarad, mert a szándék mindig is az volt, hogy ez az adó legyen, csak volt egy uniós vita róla, de már nincs jogi akadálya a visszavezetésnek. A bankokat idén kérték arra, hogy járuljanak hozzá a központi költségvetéshez, és ez az önkormányzatokra is igaz a gépjárműadó erejéig, ezek az intézkedések az idei évre vonatkoznak - magyarázta.

Gulyás Gergely szerint "az európai gazdaság jó éveiben" Magyarország takarékosan gazdálkodott és mérsékelte az államadósságát, aminek a jutalma most a nehéz időszakban jön el, így olyan problémákra, mint néhány déli országban számítani lehet, itt nem kell felkészülni.

Szerdán kormányülés következik, csütörtökön pedig Gulyás Gergely a kormányinfón számol be a döntésekről.