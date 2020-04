Koronavírus: Hogy muzsikál a kormány csodafegyvere? Megszereztük az első számokat

A magyar Kurzarbeit első hetén 200 vállalat kért 1400 munkavállalóra kormányzati bértámogatást – értesült a Portfolio. Ez kifejezetten alacsony szám, azonban a következő hetekben felpöröghet a program.

Eddig zömmel kisvállalkozások kérték a kormány támogatását, ami arra vezethető vissza, hogy ők könnyebben és gyorsabban döntenek, a nagy tömegeket foglalkoztatóknak több idő kell a döntések meghozatalához és a kérvények benyújtásához.

A nagyobb vállalatok egyelőre kivárnak néhány jogi kérdés tisztázása végett is. Nem mindegy ugyanis pl., hogy egy korábban már részmunkaidőssé nyilvánított foglalkoztatottra milyen szabályok vonatkoznak. Több vállalat amiatt is bizonytalanságot érez, hogy a rendelet szerint nemzetgazdasági érdekké kell minősüljön az adott vállalat működésének fenntartása és a munkavállalók megtartása. Ez sokak számára nem világos szabályozási keretrendszer.

Az is problémát jelent, hogy egy cég (telephely) csak egyszer kérheti a támogatást 3 hónap alatt, vagyis most kellene meghatározni, hány munkavállalóra kéri a bértámogatást, miközben a gazdasági helyzet hétről hétre vagy akár napról napra is változik. Vagyis nagyon át kell gondolni, hogy hány munkavállalóra kér egy vállalat bértámogatást. A munkáltatók azt szeretnék elérni, ha havonta lehetne ilyen kérvényt beadni.

A szakmai szervezetek szerint összesen akár 200-300 ezer munkavállalóra is kiterjedhet a bértámogatás a következő időszakban. A könnyítések és az igénybe vétel szélesítése miatt ugyanis kedvezőbbé válik a program hatékonysága, azonban a vállalatok továbbra is látnak még kérdéseket, problémákat.

