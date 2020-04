Nagy Márton: Ez egy mennyiségi lazítás, cél a hozamcsökkenés

3-5 éven a repoval a bankrendszer vásárol papírokat, a hosszabb futamidőre a bankrendszer vásárlásai "nem érnek el", ezért lép be a jegybanki ide is, ez most bővítésnek tekinthető. Továbbra is cél a bankok állampapír-állományának növelése (most 7000 milliárd forintnál jár a szektor).

Az MNB kezdetben abban gondolkozott, hogy csak a befektetési alapoktól vásárol, ez módosult, hiszen az elsődleges forgalmazóktól is fog vásárolni. De a jegybank törekedni fog a kiegyensúlyozottságra.

A hozamok esése a hosszú lejáraton 50 bázispont körüli lehet.