Új korszak kezdődik: néhány nap és véget ér az elektromos autók ingyenes töltése Magyarországon

In English

Mérföldkőhöz érkezett az elektromos autózás: az e-Mobi által telepített töltőpontokon is fizetni kell majd a vételezett energiáért május 1-től, amely az jelenti, hogy gyakorlatilag megszűnik az elektromos autók ingyenes töltése Magyarországon.

A Portfolio egy teljesen új és egyedülálló, ONLINE eseménysorozatot indított. Ennek keretében megrendezésre kerül a Járműipar 2020 konferenciánk első ONLINE eseménye, amelyre itt jelentkezhet 14 900 Forint + ÁFA áron:

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, az NKM Mobilitás Kft. megvásárolta az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-t tavaly októberben. A két társaság ekkor már jelezte: a tranzakció zárását követően megkezdődik majd a rendszerek integrációja, amelynek eredményeként az e-Mobi töltőknél is igénybe vehető lesz a Mobiliti 0-24 ügyfélszolgálata, a Mobiliti applikáció és az RFID-val történő azonosítás.

Mindebből már sejteni lehetett, hogy az e-Mobi által addig kínált szolgáltatás: az elektromos autók ingyenes töltésének lehetősége hamarosan véget fog érni.

Ezt a spekulációt aztán az NKM Mobilitás Kft. is megerősítette, jelezte, hogy az e-Mobi ingyenes töltőoszlopain is pénzt fognak kérni a vételezett áramért, illetve az általuk nyújtott szolgáltatásokért. A vállalat legfrissebb, tegnap kiadott közleményéből pedig kiderült, áprilisban több ponton frissítették a Mobiliti applikációját, ami lehetővé tette, hogy az e-Mobi 336 darab töltőjén is bevezethessék a Mobiliti töltési szolgáltatásait. Ennek eredményeként 2020. május 1-jétől a Mobiliti ügyfelei közel 500 töltőt használhatnak már Magyarországon.

A töltőhálózat bővítésével párhuzamosan frissítették a tesztidőszaki díjstruktúrájukat is, amely 2020. május elsejétől az alábbiak szerint alakul:

22 kW-os AC-oszlopok: a töltés díja egységesen bruttó 80 Ft/kWh

22 kW-os DC-töltők: töltésenként bruttó 500 Ft egyszeri töltésindítási díj és 80 Ft/kWh töltési díj

50 kW-os DC- és 43 kW-os AC-töltők: 80 Ft/perc töltési díj

A vállalat ígérte, hogy a közeljövőben havidíjas csomagokkal is jelentkezik, amelyekkel kedvezőbb, személyre szabott töltési lehetőségeket is kínálunk ügyfeleink számára. Köztük lesz például a kedvezményes éjszakai töltés azoknak, akiknek nincs lehetőségük otthon tölteni.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az a 336 darab töltő, amelyet korábban az e-Mobi telepített és ahol ingyenesen lehetett az elektromos autókat tölteni, fizetőssé válik május 1-től.

Máshol is fizetni kell a töltésért

Idén januárban robbant a hír, hogy új elszámolási rendszert vezet be január 31-től a töltőpontjain az Ionity. Ez a gyakorlatban azt eredményzete, hogy az eddigi fix díj helyett 280 forintot kell fizetni 1 kWh energiáért cserébe azoknak, akik igénybe veszik a vállalat ultragyors töltőit Magyarországon.

Ez az új elszámolás jóval drágább, ugyanakkor igazságosabb is lesz, hiszen eddig a kisebb teljesítményű akkumulátorral rendelkező elektromos autósoknak is ugyan annyit kellett fizetni, mint azoknak, akik nagyobb akkumulátorral szerelt járműveiket töltötték fel ugyanazon a helyen – írtuk korábban.

Érdemes azt is kiemelni, hogy az Elmű-Émász már korábban lépett, amelynek eredményeként a saját tulajdonú elektromosautó-töltőpontjain 2019. augusztus 1-től fizetőssé tette az autók töltését. Ennek eredményeként a tulajdonosoknak a töltési szolgáltatás igénybevételekor 99 forintot kell fizetniük 1 kWh energiáért cserébe. A fizetési megoldás egyébként teljesen digitális, a fizetés az eCharge+ applikációban rögzített bankkártyával történik. A rendszer a töltés megkezdésekor egyszeri, 900 forintos összeget zárol a bankszámlán, majd a töltést követően a fel nem használt összeg néhány nap elteltével, maximum egy héten belül automatikusan feloldásra kerül.

Sokak számára mellbevágó lehet, hogy egy-egy kivételtől eltekintve Magyarországon fizetni kell majd a vételezett energiáért, hiszen az elektromos autózás egyik nagy vonzereje volt az ingyenes töltés lehetősége.



Meg kell érteni viszont azt, hogy az ingyenes, adott estben kedvezményes töltés üzleti szempontból nem fenntartható, hiszen minden vállalat abban érdekelt, hogy megtérüljön a beruházása. Magyarországon is a problémát éppen az jelentette korábban, hogy az egyes szereplők nem helyezték üzleti alapokra az elektromos töltést és ingyen adták az energiát az autósoknak. Ennek hatására ugyanis nem voltak kellően motiváltak abban, hogy érdemben fejlesszék töltőinfrastruktúrájukat, amely nagymértékben megnehezítette, lassította az ország átjárását elektromos autóval.



Abban a pillanatban viszont, ha egy vállalat az látja, hogy megtérülhet a beruházása, profitot termelhet, üzletileg érdekelté válik a töltőinfrastruktúra telepítésében, fejlesztésében. Nem véletlen, hogy a Mobiliti közleményében azt is jelezte, nem állnak le töltőtelepítésekkel, folyamatosan dolgoznak majd azon, hogy töltőhálózatunkat idén is bővíthessék számos új töltővel.

Címlapkép forrása: MTI/Varga György