Bővítik a déli elkerülő utat Veszprémnél

A vírusválság nem írja felül a hazai közúthálózat fejlesztésével kapcsolatos terveket, és a védekezés első szakaszában nem okozott jelentős késedelmet a beruházások megvalósításában - mondta el Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára a 8-as főút Veszprém déli elkerülőjének meginduló fejlesztésénél tartott munkabejáráson 2020. április 29-én.

A Veszprém déli elkerülő szakaszt a Litéri és Füredi csomópontok között 7,5 kilométeren négysávossá bővítik, a lámpás csomópontok helyett külön szintű csomópontokat alakítanak ki, a meglévő burkolatot felújítják, korszerűsítik. A beruházásnak köszönhetően a Balaton és Budapest közötti, rendkívül forgalmas útszakaszon megszűnhetnek a rendszeres torlódások.

A kivitelezési munkálatok április végén kezdődnek meg az új Budapesti csomópontnál, ezt Litér felől haladva a 2x2 sáv kiépítése és a teljes burkolat cseréje követi. Párhuzamosan megindulnak a további szükséges közműkiváltások, az előkészítő és hídépítési munkák is. A projekt két szakaszra bontva valósul meg: a Litéri és a Budapesti csomópont közötti rész várhatóan 2021 decemberére készül el, a Füredi csomópontig tartó folytatás kivitelezési munkái tervezetten 2023 elejéig tartanak majd.

Mosóczi László kifejtette: „A koronavírus-járvány és a veszélyhelyzeti intézkedések a védekezés első szakaszában nem okoztak jelentős késedelmet a hazai közlekedésfejlesztésben. A munkálatok fokozott elővigyázatossági intézkedések mellett az elmúlt hetekben is folyamatosan zajlottak. A tartós fennakadásokat nemcsak az új szakaszok építésénél, hanem a Magyar Közút beruházásaiban zajló közútfelújítások esetében is sikerült elkerülni.” A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár hozzátette: „az innovációs tárca ennek megfelelően változatlanul úgy számol, hogy a rendkívüli körülmények ellenére is elkészülhet 2020-ban többek között Eger gyorsforgalmi bekötése, az M4 és az M76 több szakasza, az M0 déli szakasz korszerűsítésének első üteme és az új komáromi Duna-híd is.”

Porga Gyula, Veszprém polgármestere hozzátette: „A déli elkerülő út bővítésével Veszprém kelet-nyugati irányú megközelíthetősége tovább javul, Budapest felé pedig kiteljesedik. A beruházás egyszerre szolgálja a város gazdasági, turisztikai érdekeit és lakói életminőségének javítását, mert gyorsabban és kényelmesebben lehet majd elérni bennünket, ugyanakkor belső útjaink terhelése is csökkenhet”.

Nagy Róbert Attila, a beruházó NIF Zrt. vezérigazgatója elmondta: „A 8-as főút forgalma a kivitelezés ideje alatt is biztosított lesz két sávon, a meglévő és megépítendő Almádi és Füredi csomópontokban. A csomópontok zárását időben eltolva, a nyári időszakon kívülre ütemezik annak érdekében, hogy a munkálatok a lehető legkisebb mértékben zavarják a térségben közlekedőket.”

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, hazai forrásból valósul meg. A kivitelezést a Strabag Építő Kft. végzi nettó 25,3 milliárd forint értékben - zárul a közlemény.