Most először hároméves repoügyletet is kötött az MNB

Három- és ötéves futamidőn összesen 100 milliárd forintnyi fedezett hitelügyletet (repo) kötött szerdán a bankokkal az MNB – jelentette be a jegybank. Ez ugyan alacsonyabb az utóbbi hetekben látottnál, de először nem csak a leghosszabb futamidőn fogadott el ajánlatot a jegybank.

Több újdonság is volt az MNB szerdai repotenderén, most először a jegybank nem csak az elfogadott, hanem a benyújtott ajánlatok összegét is elárulta. Így kiderült, hogy a rövidebb futamidők közül a három hónapos eszközre benyújtottak 10 milliárd forintnyi ajánlatot a bankok, de abból az MNB semmit nem fogadott el. A hat- és tizenkét hónapos tenderen nem volt benyújtott ajánlat.

A hároméves eszközre viszont 70 milliárdnyi kereslet volt a bankok részéről, amiből most először 25 milliárdot el is fogadott az MNB, míg az ötéves futamidő esetében a 249 milliárd forintos keresletből 75 milliárdot fogadtak el. A kamat az összes futamidő esetében fixen 0,9% volt.

Vagyis az eszköz bevezetése óta először fordult elő, hogy nem csak az ötéves futamidőre kössenek üzletet a bankokkal.Összesen a 330 milliárdos banki keresletből 100 milliárdot fogadott el az MNB.

A mai aukción a bankoknak nyújtott likviditás a csütörtöki aukción megjelenhet a kötvénypiacon, hiszen az MNB várakozása és célja, hogy elsősorban állampapírt vegyenek a kedvezményes hitelből.

