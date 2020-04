Koronavírus: nagyot esett a német kiskereskedelem

Jelentősen csökkent a kiskereskedelmi forgalom Németországban márciusban a koronavírus-járvány terjedése miatt.

A német szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) csütörtökön közzétett előzetes adatai szerint naptári és szezonális kiigazítással számolva a kiskereskedelmi forgalom reálértéken 5,6 százalékkal, nominális értéken pedig 5,7 százalékkal csökkent márciusban az előző hónaphoz képest.

2007 januárja óta nem mértek havi összevetésben ilyen erős visszaesést mint most márciusban. Elemzők még ennél is rosszabb adatot vártak, arra számítottak, hogy az árhatások kiszűrésével, azaz reálértéken, 7,3 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom a februárban mért 0,8 százalékos növekedés után. Éves összevetésben az árhatások kiszűrésével, 2,8 százalékkal, nominálisan - árhatások kiszűrése nélkül - pedig 1,5 százalékkal esett vissza a kiskereskedelmi forgalom. Elemzők reálértéken 1,5 százalékos emelkedést vártak az előző havi 6,5 százalékos növekedés után. Idén és tavaly is 26 napon voltak nyitva az üzletek márciusban.

Az euróövezet legnagyobb gazdaságában az első negyedévben reálértéken 2,0 százalékkal, nominális értéken pedig 3,0 százalékkal bővült a kiskereskedelmi forgalom a tavalyi azonos időszakhoz képest. Peter Altmaier német gazdasági miniszter arra figyelmeztetett, hogy a járvány a második világháború óta nem látott válságba taszíthatja Németország gazdaságát.

A szövetségi kormány új, szerdán bemutatott előrejelzése szerint a hazai össztermék (GDP) idén 6,3 százalékkal csökkenhet, jövőre viszont már 5,2 százalékos növekedés következhet, és a gazdaság 2022 elejére érheti el a koronavírus-világjárvány előtti szintet.

A mélypont a második negyedévben lehet, a német gazdaság teljesítménye az április-júniusi időszakban 11 százalékkal maradhat el az egy évvel korábbitól. A harmadik negyedévtől egészen a vizsgált időszak végéig, 2021 utolsó negyedévéig mérsékelt ütemű, de folyamatos növekedés várható.

Azonban mindennek az a feltétele, hogy fokozatosan tovább kell lazítani a járvány miatt elrendelt korlátozásokat, és sikerüljön megakadályozni a fertőzöttek számának újabb meredek és ellenőrizetlen növekedését.

Címlapkép: Shutterstock