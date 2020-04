Már közel 1 millióan meggyógyultak a koronavírusból, de van néhány problémás ország

A John Hopkins Egyetem adatbázisa szerint csütörtök reggelre immár csaknem 3,2 millióra nőtt világszerte az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma, és közben csaknem elérte az 1 milliót a betegségből kigyógyultaké. Sajnos már csaknem 230 ezren elhunytak a betegségben: a legtöbben az olaszoknál (27682 fő), de nagyon közel járnak ehhez a magas számhoz az éppen tegnap statisztikai váltást bejelentő britek is (26097 fő), és nyomukban járnak a spanyolok és a franciák is (24275 és 24087 fő). Csak New York államban 18076 fő hunyt el a betegségben, az egész Egyesült Államokban pedig 30 ezer fő felett, így valójában utóbbi ország vezető a halálozási rangsort.

A világszerte azonosított új koronavírus fertőzöttek száma a 7 napos mozgóátlag szerint (ami kiszűri a hétvégi alacsonyabb, majd megugró hétközbeni számokat) stabilan 80 ezer fő felett maradt és az amerikai új esetek száma a már 6 millió felett elvégzett tesztszámok mellett csak alig csökken, napi 28 ezer fő körül jár.

Az alábbi ábra arra mutat, hogy a karanténok csak korlátozottan működnek a spanyoloknál, hiszen még a 7 napos mozgóátlag is napi 4000 fő körül stabilizálódott náluk, miközben a többi országban szépen lassul a fertőzés terjedése.

Az alábbi ábra pedig arra mutat rá, hogy bizony az orosz napi új esetszám még mindig intenzíven emelkedik, már 6 ezer főnél jár, de mintha kicsit kezdene csökkenni a görbe meredeksége. Közben a belga és főleg a török görbe már intenzíven csökken, de a brit valahogy szintén lassan akar csak csökkeni.

