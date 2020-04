A magyar állam adósságbesorolása (Baa3) a stabil kilátással a helyén van - vaálszolta a Moody's hitelminősítő a Reuters érdeklődésére. A megszólalás két nappal követte a Standard&Poor's lépését, amivel a hasonló fokozatú osztályzat kilátását pozitívról stabilra húzta vissza.

A két hitelminősítő reakció a látszat ellenére nincs messze egymástól, hiszen egyrészt most még a kilátások is megegyeznek a kétféle besoroláson, másrészt az S&P kilátás rontása logikus lépés volt abból a szempontból, hogy egy koronavírus-válság közepén aligha várható felminősítés egy feltörekvő gazdaságra. A Moody's prognózisát nézve azonban mégis szembeötlik egy karakteres különbség: a hitelminősítő alapelőrejelzése szerint az idén stagnálni fog a magyar gazdaság. Ez egy nagyon optimista prognózis ahhoz képest, hogy a várakozások (beleértve a kormányzatit is) 3% feletti zsugorodást valószínűsítenek. A stagnálás a költségvetést sem terhelné meg durván, a GDP-arányos hiány mindössze 4%-os lenne ezen a pályán.

Igaz, a Moody's pesszimista forgatókönyve 4-6%-os visszaesést és 5% feletti deficitet vázol fel.

További részletek hamarosan.