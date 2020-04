Minden tervet átírt a járvány – Sosem lesz már a régi a szuperállampapír?

Sok területen átírta az adósságkezelési stratégiát a koronavírus-járvány miatti válság, azonban a hosszútávú célok nem változnak – mondta a Portfolio-nak adott interjúban Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója. A szakember szerint a lakossági értékesítés a lezárások után szép lassan élénkülhet majd, a tavaly bevezetett szuperállampapír, a MÁP Plusz viszont valószínűleg akkor sem fogja a korábbi értékesítési számokat hozni.

Portfolio: Mekkora feladat a mostani helyzetben finanszírozást tervezni, amikor az elemzők gyakorlatilag naponta vizsgálják felül a prognózisaikat?

Kurali Zoltán: Kissé leegyszerűsítve a dolgot, a tervezéshez figyelembe kell venni a lejáratokat, a kamatfizetéseket mindhárom piacon, amelyen dolgozunk (lakosság, forint intézményi, deviza intézményi), valamint a költségvetés finanszírozási igényét. Ezekhez rendeljük hozzá a kibocsátásokat és hozzuk meg a döntéseket a piaci helyzet és kilátások, valamint a stratégiai célok figyelembevételével.

A stratégiai céljaink nem változtak. Sőt, igazán nehéz időkben is ragaszkodni kell a kiszámíthatósághoz és egy transzparens, logikus célrendszerhez.

A belföldi részarány tartós növelése, a deviza és külföldi befektetői kitettség mérséklése, valamint az adósságfutamidő hosszítása továbbra is prioritás, de ezekre nem szabad izoláltan tekintenünk. A fő piacaink közötti egyensúlyra kell törekednünk, értenünk kell a piacok közötti összefüggéseket, korrelációkat, hogy a lehető legtöbb lábon álljunk, és az adósságfinanszírozás zökkenőmentességét és a költségvetés likviditását még a legnagyobb piaci turbulenciák idején is fenntartsuk. Az elmúlt nagyjából egy hónapban minden szükséges lépést megtettünk ahhoz, hogy a finanszírozás biztonságát megteremtsük.

A friss finanszírozási terv a kormány gazdasági várakozásain alapul: 3%-os GDP-visszaesés és 2,7%-os hiány. Ezek most a legreálisabb forgatókönyvek?

Az ÁKK az elfogadott költségvetési számokkal és a Pénzügyminisztérium által készített prognózisokkal dolgozik. Az államadósságkezelés a várható, legvalószínűbb kimenet mellett a kockázatokkal is számol, azokra felkészül. Komoly számítási kapacitásokkal rendelkezünk, hogy minden lehetséges szcenáriót előre jelezhessük és fel tudjunk készülni az alappályától eltérő forgatókönyvekre is. Ezt szolgálja, hogy az adósságkezelési stratégia elkészítésében jelentős szabadságunk, mozgásterünk van, amely azért szükséges, mert a piaci helyzetet mindig figyelembe véve kell folyamatosan működnünk. Az a feladatunk, hogy folyamatosan változó környezetben is biztosítsuk a költségvetés finanszírozási igényét.

Ha még ennél is rosszabb lesz a helyzet, akkor hol lehet „hozzányúlni” a mostani tervekhez?

Az új finanszírozási tervben egy jelentősen megnövekedett finanszírozási igénnyel számoltunk. Három piacon dolgozunk, és mindhárom piacon változások álltak be.

A lakossági állampapír-piacon forgalomcsökkenés tapasztalható. A kijárási korlátozások és a lakossági értékesítési tendenciák alapján a korábbi tervekhez képest csökkenő lakossági értékesítést prognosztizáltunk, meglehetősen konzervatívan, tehát ebben benne van egy kellemes meglepetés lehetősége. Az értékesítés növelése attól is függ, hogy a forgalmazók milyen hatékonyan állnak át az online állampapír értékesítésre, elérve a Magyar Államkincstár által magasra tett mércét, hiszen a Kincstár már kb. 45%-ban elektronikus csatornán (online, illetve okostelefon applikáción) keresztül értékesít.

Az intézményi piacon sűrítettük a kötvényaukciókat, mert a korábbi kéthetes kötvény aukciós periódus - a piac volatilitása miatt - hosszúnak bizonyult. Most az MNB új repo-tenderéhez igazítjuk a 3 és 5 éves kötvényaukciókat, amit már heti gyakorisággal tartunk, így a megnövekedett finanszírozási igényt folyamatosan, kisebb tételekben tudjuk adagolni attól függően, ahogyan éppen alakul a költségvetés egyenlege, vagy a gazdaság aktivitása, illetve jobban reagálhatunk a piaci kereslet változására. Egy rugalmasabb rendszer jött létre ezáltal. A piac jól reagált a változásokra. Az intézményi forint államkötvény piacon még jelentős potenciált látunk forrásbevonás tekintetében, illetve fenntartjuk azt a célunkat, hogy hosszú futamidejű kötvényeket bocsássunk ki, és ne kizárólag a 3 illetve 5 éves szegmens legyen a megoldás.

A nemzetközi piac eszköze a finanszírozásnak, hiszen innen gyorsan, egyszerre nagy összegben lehet forrást bevonni hosszú futamidőre, ahogyan ezt eredményesen tettük a múlt héten 6 és 12 éves futamidőn, alacsony fix kamat mellett, hosszabbítva az adósság lejáratot és a durációt. Továbbra is tervben van Zöld Kötvények kibocsátása, euróban, japán jenben, és amennyiben erre lehetőség adódik kínai jüanban. A kibocsátáshoz szükséges ún. „zöld kötvény keretprogram” előkészítésével nagyon jól haladunk, hála az érintett minisztériumokkal közösen létrehozott munkacsoport fegyelmezett és magas szakmai színvonalú munkájának. Az első félévben elkészülünk minden dokumentációval és készek lehetünk a kibocsátásra.

Feltűnően alul tervezték a lakossági értékesítést, hiszen az első negyedéves stagnálás, minimális növekedés mellett pesszimistának tűnik az egész évre várt 1100 milliárd forintos állománycsökkenés. Ennek mi az oka?

Konzervatívan terveztünk, az elvárásainkat ebben a helyzetben is a realitás szintjén kell tartanunk. A lakosság állampapír vásárlása alapvetően a háztartások megtakarítási hajlandóságától függ, ez egy külső adottság.

A középtávú cél nem változik: 2023 végére a háztartások lakossági állampapír állománya el kell érje a 11 ezer milliárd forintot.

Számítottak arra, hogy a lakossági értékesítés ilyen mértékben bezuhan a jelenlegi válság hatására? Ez minek köszönhető?

A csökkenő értékesítési tendencia már a válság előtt is érzékelhető volt. A kijárási korlátozás feloldásával várhatóan fokozatosan visszatér az értékesítés is egy magasabb egyensúlyi szintre, és normalizálódik a helyzet.

Az a következő cél, hogy rövid időn belül az állampapírok online értékesítési lehetőségét a Kincstár mellett minden forgalmazó megfelelő minőségben nyújtani tudja az ügyfeleinek.

Mint utaltam rá, a digitális értékesítésben a Kincstár élen jár mind a webes, mind a mobil platform tekintetében. Elvárás a banki forgalmazók felé a digitális irányba történő elmozdulás felgyorsítása, és a proaktív lakossági állampapír értékesítés.

Ha a várakozásoknak megfelelően az év második felében megszűnnek a korlátozások, akkor újra húzótermék lehet a MÁP Plusz? Fogunk még látni a tavalyihoz hasonló számokat?

A MÁP Plusz jelenleg is húzótermék. Az első negyedéves értékesítése közel 800 milliárd forintot tett ki, mely messze meghaladja a többi állampapírét. Ahogy már említettem, a céljaink között továbbra is szerepel a háztartások által birtokolt állampapírok mennyiségének 11 ezer milliárd forintra történő növelése 2023-ra, aminek elérésében a MÁP Plusznak jelentős szerepet szánunk, ugyanakkor

nem várjuk a MÁP Plusz indulásakor - amikor az ÁKK 4 állampapírt is kivezetett, és ez is növelte az új állampapír keresletét - tapasztalt értékesítési volumen visszatérését.

Szóba kerülhet később akár a lakossági termékek kondícióinak módosítása? Tavaly év végén még kamatcsökkentés lehetőségéről beszéltünk, de most sokak szerint adná magát például a tavaly csak „szuperállampapírnak” aposztrofált MÁP Plusz 5%-os kamatának megemelése, amivel ismét vonzóbbá lehetne tenni a terméket.

A lakossági állampapírok árazási filozófiájának gerincét a pozitív reálhozam fenntartása jellemezte, mind a változó kamatozási PMÁP, mind a fix kamatozású MÁP Plusz esetén. A lakossági papírok pozitív reálhozama a COVID-19 válság során sem sérült, ezek a papírok magas nominális és pozitív reálhozamot termelnek a befektetőiknek, és ellentétben más befektetési formákkal, nem voltak kitéve a megnövekedett piaci volatilitásnak.

A MÁP Plusz értékesítésének visszaesése mögött nem a papír hozamszintje áll, sokkal inkább a kijárási korlátozások, a forgalmazók eltérő elektronikus értékesítési felkészültsége, illetve az általános bizonytalanság. Változtatni nem szándékozunk a MÁP Plusz kamatán.





Több ezermilliárdnyi lakossági állampapír jár le idén, ennek közel fele az első félévben. Hogy számolnak, milyen lesz az újra-befektetési arány állampapírokba?

Az idei évre tervezett 1100 milliárd forintnyi állománycsökkenés mögött döntően 800 milliárd forintnyi nem lakossági tulajdonú állampapír lejárat van. Az intézményi befektetők már nem fektethetnek lakossági papírba, nem tudják megújítani a lejáró lakossági állampapírjaikat. Ezzel már eleve számoltunk, és ez része az államadósságkezeléstől elvárt költséghatékonyságnak. A háztartások az első negyedévben 1266 milliárd forint értékben vásároltak lakossági állampapírt, így várható az első félévben az újra-befektetés, de nyilván realistának kellett lennünk a kijárási korlátozások és a forgalmazók közt fennálló, az elektronikus csatornák eltérő minősége és mélysége közti különbség okán potenciálisan várható, remélhetőleg időleges kereslet szűkülés miatt.

Az év végén arról beszélgettünk, hogy szóba kerülhet egy „hosszabb lakossági termék” konstrukciója 2020-ban. Ezzel a tervvel léptek előre az utóbbi hónapokban, vagy a jelenlegi helyzetben félretették?

A tervezett Nyugdíjkötvény is egy hosszabb futamidejű lakossági termék, azonban

a jelenlegi helyzetben rövid távon egy új termék bevezetése nem a legfőbb prioritás.

Régóta dédelgetett terv a Nyugdíjkötvény bevezetése, decemberben már arról volt szó, hogy kész a termék, csak a bevezetés van hátra. El lehet árulni valamit erről az új termékről? Hogy halad az előkészítése? Mikor lehet reális a piacra dobása? Van még esély rá az első félévben, ahogy korábban tervezték?

A Nyugdíjkötvény termékfejlesztés készen van, de a koronavírus-járvány a tervezett időzítést átírta.

A bevezetésről időben tájékoztatni fogjuk a sajtót és a nyilvánosságot.

Milyen hatással lehet az állampapírpiacra az MNB eszközvásárlása?

Az MNB megjelenése a másodlagos állampapírpiacon fontos stabilizáló szerepet tölthet be. Az elmúlt hetekben többször előfordult, hogy egyensúlytalanság alakult ki a másodpiacon, és alacsony forgalom mellett valósultak meg jelentős hozammozgások. A jövőben remélhetőleg kevésbé kell ilyen eseményekre számítani, illetve a jegybanki program komoly lehetőségeket teremthet számunkra az átlagos hátralévő futamidő növelésére.

Várnak attól érdemi keresletnövekedést, hogy a jegybank az alapkezelőkre és az önkéntes pénztárakra is kiterjesztette a hiteltenderen való részvételi lehetőséget?

Az alapok és a pénztárak fontos szereplői az állampapír-piacnak, ez az intézkedés kiegyensúlyozottabbá teszi a likviditáskezelésüket, így állampapír keresletük is kiszámíthatóbb lehet.

Sikeresnek értékeli a januárban elindított 20 éves kötvényt? A mostani környezetben ez mennyire lehet szerves része az adósságfinanszírozásnak?

A 20 éves kötvény kibocsátása a futamidő hosszabbítást elősegítő stratégiai lépés volt, sikeres első aukcióval. A második aukció a COVID-19 miatti piaci válság kellős közepén volt, az nem volt sikeres. Jelenleg a 20 éves papír (2041/A) hozama 2,8%, ez alatta van az első aukción kialakult hozamnak. Középtávon azt várjuk, hogy jelentős súlyt érjen el az államadósságon belül, ragaszkodva az adósság átlagos futamideje növelésének stratégiai céljához.

Korábban azzal számoltak, hogy a teljes adósságon belül 10-20% lehet a deviza részaránya. Ettől eltérhetnek a jelenlegi helyzetben?

Az ÁKK továbbra is fenntartja a devizaadósság alacsony szinten tartására vonatkozó stratégiai célját. A módosított finanszírozási tervben a megemelt nettó kibocsátás 74%-át biztosítja forint kibocsátás.

A múlt heti devizakötvény kibocsátással sem emelkedett a benchmark fölé az arány, hozzávetőlegesen 17,7%-ra módosult a 2 milliárd eurós devizakibocsátás után.

A módosított finanszírozási tervben szereplő, devizakötvény kibocsátásra vonatkozó 4 milliárd euró ekvivalens keretösszeg kimerítése esetén sem emelkedik a devizarészarány az elfogadott 20%-os benchmark mérték fölé.

Az MNB repoműveleteire válaszul az ÁKK sűrítette a kötvényaukciókat. Nem tartanak attól, hogy ezzel „túlterhelik” a piacot és a hozamok rovására megy majd?

Egy rugalmas rendszert hoztunk létre az új kibocsátási naptárral, a heti kötvényaukciókkal, melynek pont az volt a célja, hogy ne terheljük túl az intézményi forintpiacot. Kisebb mennyiségeket hirdetünk meg hetente, mint a korábbi rendszerben, és az aukciós szabályrendszer alapján ráemelünk a kibocsátásra, ha elégséges a túljegyzés. Ezzel reményeink szerint egy kiegyensúlyozottabb kínálat-kereslet viszonyrendszer alakulhat ki.

A futamidő hosszabbítására vonatkozó eddigi terveiket átírja a válság?

Nem írja át, törekszünk a futamidő hosszabbítására mind a forint, mind a devizapiacon.

