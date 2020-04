Végre kiderült, honnan lesz pénze Magyarországnak a koronavírus-járvány kellős közepén

Jelentősen átírta a terveket a koronavírus-járvány, emiatt a korábban tervezettnél sokkal több finanszírozásra lehet szüksége a magyar államnak 2020-ban. Ráadásul a lakossági papírok sem pörögnek úgy, mint eddig. A pluszforrást az ÁKK elsősorban piaci kötvények értékesítéséből is jelentősebb devizakötvény-kibocsátásból fedezné a friss finanszírozási terv szerint.

Minden tervet átírt a járvány

A koronavírus-járványnak köszönhetően a korábbi tervekhez képest jelentősen magasabb költségvetési hiánnyal számolhatunk 2020-ban, bár a kormány így is igyekszik a GDP 3%-a alatt tartani a deficitet. De még a 2,7%-os cél is jóval meghaladja az eredeti 1%-os tervet, ami miatt a finanszírozási célokat is át kellett írni. Éppen ezért tette közzé szerdán módosított finanszírozási tervét az ÁKK. A dokumentum két fő változásra reagál:

Egyrészt önmagában a magasabb hiány 1234 milliárd forinttal magasabb nettó finanszírozási szükségletet jelent.

Másrészt a járvány hozott olyan változásokat is, melyek átírták az eredeti terveket. Ilyen például a lakossági állampapírok népszerűségének csökkenése, illetve az MNB fedezett hitelügyletei (repo), melyek többletkeresletet hozhatnak a sűrített kövényaukciókra.

Sokkal több deviza, sokkal kevesebb lakosság

A fentiekből már látszanak az új finanszírozási terv fő vonalai:

Kevesebb lakossági állampapír elsősorban a visszafogottabb keresletnek köszönhetően.

Több nagybani forintértékesítés a sűrűbb aukciók és a bankok megnövekedett kereslete miatt.

A módosított finanszírozási terv előtt a fő kérdés az volt, hogy ez a két hatás teljesen kioltja-e egymást, vagy szükség lesz más forrásokra is. Erre szerdán választ is kaptunk, a fentieken túl az eredetileg egymilliárd eurósra tervezett devizakötvény-kibocsátást 4 milliárdra emelte az ÁKK, vagyis jöhet további 3 milliárdnyi új devizakötvény.

Így a bruttó kibocsátás az alábbiak szerint alakulhat a tervek szerint:

Ebből elsősorban a devizakötvény emelhető ki, a már tavaly belengetett zöld kötvény mellett ugyanis jöhet további 3 milliárd eurónyi piaci papír. Ez pedig 2013 óta a legnagyobb devizakibocsátás lehet, akkor összesen 5,25 milliárd dollárnyi papírt adott el Magyarország.

Sőt, már meg is kezdte az adósságkezelő az idei kibocsátás előkészítését, megbízták a Citit, az ING-t és a JP Morgant 6 és 12 éves kötvények eladásának megszervezésével, a kibocsátásra a „közeljövőben” sor kerülhet.

Persze ezzel az utóbbi évek egyik fontos célját átmenetileg sutba kell vágnia az ÁKK-nak, hiszen hosszú idő után az idén emelkedhet a deviza részarány az adósságon belül. Ugyanakkor a kimondott cél nem sérül, hiszen korábban 10-20%-os rátát tartott ideálisnak az ÁKK, 2019 végén viszont mindössze 17,3% volt ez (februárra 15,3%-ra csökkent). A 3 milliárdos extra devizával is csak a 128 milliárdos nettó devizakibocsátás, várhatóan ez sem fogja érdemben változtatni rajta az év végére.

De miért van szükség egyáltalán a devizakötvényre? Ahogy láttuk, jelentősen megnőtt a költségvetés finanszírozási igénye, emellett a lakossági értékesítések visszaestek, ezt pedig más forrásból kell előteremtenie az ÁKK-nak. Egy jelentős forrás a forintkötvények eladásának felpörgetése, viszont ezt a piacot sem lehet „túlterhelni” kibocsátásokkal, hiszen az a hozamok kárára menne (a nagyobb kínálat miatt emelkedhetnének a hozamok). Emellett az adósság diverzifikálása is hasznos a jelenlegi helyzetben, illetve a devizakibocsátás növelheti az ország devizatartalékát, ami fontos biztonsági tényező egy esetleges feltörekvő piaci tőkekivonás kockázata mellett.

Kérdés, milyen áron tud ma Magyarország devizakötvényt kibocsátani. Ha a 6 és 12 éves futamidőből indulunk ki, akkor erre a legjobb indikáció talán a 2027-es eurókötvényünk jelenlegi jegyzése lehet. Ezt a papírt 2017-ben 1,75%-os éves kupon mellett bocsátottuk ki, a Reuters adatai szerint jelenleg 100 százalék felett kereskedik a másodpiacon, így az implikált hozama 1 százalék körül van.

Vagyis ma a kibocsátás méretétől függően a hatéves papír hozama valahol 1 százalék körül lehetne a piacon.

A 12 éves futamidőre nehezebb becslést adni, hiszen ennél a 2027-es lejáratunknál csak dollárban van későbbi, az is 2041-es. De összességében azt lehet mondani, hogy az 1-2%-os euró forrásköltség jelenleg kifejezetten olcsónak számítana, kérdés persze, mennyire „harapnának rá” a befektetők egy ilyen magyar eurókötvényre a jelenlegi helyzetben.

A lakossági papírok esetében a korábbi tervekhez képest 1500 milliárd forinttal kisebb nettó értékesítéssel számol az adósságkezelő, 2019 végén még 400 milliárd forintos állománynövekedést vártak, ez most 1100 milliárdos zsugorodás lehet. Ez két tényezőből állhat össze: az értékesítés 900 milliárddal lehet alacsonyabb a tervnél, emellett 590 milliárdnyi tőkét is kivonhatnak a befektetők. A lakossági értékesítésre vonatkozó tervekről ma külön elemzésben számoltunk be.

Az első negyedéves eredmények alapján viszont ez kifejezetten pesszimista forgatókönyvnek tűnik, hiszen az év első három hónapjában még a nehéz körülmények ellenére is 30 milliárd forintos növekedést mutatott ez a szegmens.

Mi lesz, ha ez sem elég?

A most közzétett módosított tervben is vannak persze kockázatok, az első rögtön az, hogy vajon megáll-e 2,7%-nál a hiány. A kormány egyelőre bízik benne, de a szakértők szerint sokkal reálisabb lehet egy 5% körüli, vagy akár azt meghaladó deficit. Akkor pedig további forrásra lehet szükség ennek finanszírozására. Ebben persze rugalmas a jelenlegi rendszer, további források is rendelkezésre állhatnak:

Egyrészt az intézményi forintkötvény-kibocsátást még erősebben megnyomhatja az ÁKK, nagyobb összeget fogadhat el a heti aukciókon.

A lakossági értékesítés feltűnően alul van tervezve, ott még lehet egy extra puffer, ha magasabb lenne a hiány.

Végső esetben akár további devizakötvény-kibocsátás is jöhet, bár meglepő lenne, ha erre sor kerülne.

Az mindenesetre biztosnak tűnik, hogy a GDP-arányos adósságunk érezhetően megugrik majd idén, vagyis megtörik az utóbbi évek csökkenő trendje. Az ÁKK a befektetőknek bemutatott prezentációban három lehetséges forgatókönyvet vázolt fel, a legpesszimistább 10%-os gazdasági visszaeséssel és 7%-os hiánnyal számol, ebben az esetben akár 80% fölé is ugorhat az államadósság.

