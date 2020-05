Elon Musk teljesen megőrült: egyetlen mondattal beszakította a Tesla árfolyamát

Elon Musk váratlan üzenetet tett közzé a Twitteren: a Tesla-részvény árfolyama túl magas véleményem szerint. Ez bőven elég volt ahhoz, hogy az amerikai elektromosautó-gyártó árfolyama több mint 11 százalékot zuhanjon Amerikában.

A Tesla árfolyama őrült ralit produkált az elmúlt hónapokban, a március 18-án beállított lokális mélypontot követően egészen 869,5 dollári menetelt az árfolyam a csütörtöki kereskedésben, amelyben az is kiemelten fontos szerepet játszott, hogy az amerikai elektromosautó-gyártó a várakozásokat felülmúló első negyedéves számokat tett közzé. Az igazsághoz persze az is hozzá tartozik, hogy csütörtökön egy látványos fordulatra is sor került, így végül eséssel zárta a vállalat a kereskedést.

Ez a kisebb korrekció viszont a jelek szerint nem volt elég Elon Musknak, a vállalat vezére ugyanis tőle nem szokatlan módon, egészen őrült Twitter-üzenettel állt elő:

A Tesla-részvény árfolyama túl magas véleményem szerint

– írta.

Elon Musk bejegyzésére természetesen azonnal reagáltak a befektetők, a Tesla árfolyama hatalmasat zuhant néhány perc leforgása alatt, amely egyben azt is jelentette, hogy a vállalat piaci kapitalizációja több milliárd dollárral csökkent. A jegyzés egészen pontosan 760,23 dolláron tartózkodott a bejegyzés megjelenése előtt, majd egészen 683,34 dollárig zuhant az árfolyam.

Elon Musk, ahogy fentebb már utaltunk rá, korábban sem rejtette véka alá véleményét, ha úgy érezte, az adott szinten túl magas a Tesla árfolyama. A legnagyobb botrányt mégis az a megmozdulása váltotta ki annak idején, amelyben kijelentette:

Fontolgatom, hogy magáncéggé teszem a Teslát 420 dolláros árfolyamon. A finanszírozás biztosított.

Ezért a húzásáért hivatalos eljárás is indult ellene, amelynek eredményeként fájdalmas egyezségre kényszerült: minimum 3 évre le kellett mondania a Tesla elnöki tisztségéről és további 20 millió dollár büntetést is fizetnie kellett.

Mivel mostani bejegyzését jelentős esés követte az amerikai tőzsdén, amelyben vélhetően számos befektetők pénzt veszített, várhatóan újabb eljárás indul majd ellene.

Címlapkép forrása: SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images