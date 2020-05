Orbán Viktor üzent Budapestnek és a koronavírus második hullámára figyelmeztetett

A következő napok legfontosabb kifejezése a szigorú menetrend és fokozatosság - mondta Orbán Viktor, a Kossuth Rádió Jó reggelt! című műsorában. A miniszterelnök a rádiós intérjúban kitért arra is, hogy ha javulnak a számok Budapesten, itt is enyhíthetnek a korlátozásokon, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv szerint ősszel jön a második hullám.

Az ember egyetlen dologban lehet biztos, abban, amit már átélt, amit már megtapasztalt – mondta a miniszterelnök, utalva arra, hogy így van ez ebben a válságban is. Rendszeresen meghallgatja a járványügyi szakembereket, orvosokat, de a vélemények szerteágazóak.

Vannak azonban közös pontok:

Ez a vírus létezik, itt van

Nincs vakcinánk

Semmilyen garancia nincs arra, hogy magától elpusztulna, így a védekezést nem lehet feladni

Azt látjuk, hogy különböző módon ér különböző embereket a vírus – mondta Orbán Viktor. A leginkább fertőzésnek kitett hely Budapest, és azt is látjuk, hogy az időseket sokkal inkább érinti a vírus, mint a fiatalabbakat. Éppen emiatt az idősekre vonatkozó szabályokat fent kell tartani, ahogy a kijárási korlátozásokat is Budapesten és Pest megyében. A többi helyen a kijárási korlátozások helyett könnyebb szabályokat vezetnek be, mert vidéken lassabban terjed a vírus.

Utalt arra is, hogy minden reggel meghallgatja az operatív törzs tagjait és az alapján hoz döntéseket.

Ha kell, egy órán belül is tudunk döntést hozni

– utalt arra, hogy a biztonság fontosabb, nem a gyorsaság a vírus esetében, de tudnak gyorsan reagálni, ha kell. A két hetes felülvizsgálat ugyanakkor szerinte megfelelő ütem.

Kijelentheti Magyarország, hogy az első csatát megnyerte a vírussal szemben.

Sikerült kialakítani a védekezés módszereit, felkészíteni az egészségügyet. Ha hirtelen újra nagy hullámban támadna a járvány, senkinek sem kell attól félnie, hogy ellátás nélkül marad. Most az a kérdés, hogyan indítsuk újra az életet – tette hozzá.

Fontos példaként tekintenek ilyenkor Ausztriára és az osztrák döntésekre, ott előrébb vannak a vírus lefutásában, így ez nagy segítség Magyarországnak – fogalmazott a miniszterelnök.

Ha sikerül Budapesten a halálozási számokat csökkenteni, nem fognak habozni, hogy itt is enyhítsék a korlátozásokat. Ugyanakkor a vírus nem ment el, így az első csata megnyerése még nem jelenti a háború megnyerését is. Lesz második hullám – mondta.

A nyáron ez lelassul, de október-november környékén számítani kell egy második hullámra

– szerinte ez most a legvalószínűbb forgatókönyv. A második hullámra sokkal felkészültebben és gyorsabban tud majd az ország reagálni.

A gazdasági hatásokra áttérve a miniszterelnök elmondta, hogy a leghasználhatóbb tapasztalat a 2010-es válság erre az időszakra nézve. Most is a munkahelyek vannak a fókuszban, Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy ha van munka, van esély, így most is a munkahelyekre koncentrálnak. Ezért személyes garanciát is vállal. Ismét elmondta, hogy annyi munkahelyet fognak létrehozni, amennyit a vírus elpusztít.

Címlapkép: Facebook