Amerikai hadihajók gyakorlatoznak a Barents-tengeren, Oroszország határaihoz közel

Amerikai hadihajók - brit hadihajókkal együtt - gyakorlatoznak a Barents-tengeren - jelentette be hétfőn kiadott közleményében az amerikai haditengerészet 6. flottája.

A 6. flotta parancsnoka, Lisa Franchetti altengernagy a közleményben hangsúlyozta: "ezekkel a kihívásokkal teli időszakban minden korábbinál fontosabb állhatatos jelenlétünk az európai színtéren, miközben elővigyázatos intézkedéseket hozunk haderőnk egészségének védelmében is". A közleményben az altengernagy hangsúlyozta azt is, hogy az Egyesült Államok "elkötelezett a regionális biztonság és stabilitás előmozdítása mellett", és figyelmet fordít a bizalomépítésre és az Arktisz "készenléti képességének erősítésére" is. A hadműveletekben a három amerikai torpedóromboló mellett a brit haditengerészet egyik hajója is részt vesz.

Az amerikai haditengerészet bejelentette, hogy a hadgyakorlatról május 1-jén értesítették az orosz védelmi minisztériumot is, "az esetleges félreértések, a kockázatcsökkentés és a figyelmetlenségből eredő eszkaláció elkerülése érdekében".

A The Washington Times című lap elemzője rámutatott, hogy az 1980-as évek közepe óta először fordul elő, hogy amerikai hadihajók beléptek a Barents-tenger térségébe, közel az orosz határokhoz. Más elemzők arra emlékeztetnek, hogy néhány nappal ezelőtt az amerikai külügyminisztérium egyik, neve elhallgatását kérő magas rangú tisztségviselője telekonferencián arról tájékoztatta a Washingtonban akkreditált külföldi újságírókat, hogy az Egyesült Államok nagyobb figyelmet kíván fordítani az északi-sarki térségre. A tisztségviselő ezt azzal magyarázta, hogy amerikai megítélés szerint megnövekedett Oroszország és Kína aktivitása az Arktisz térségében.