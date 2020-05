Koronavírus: 37 új beteg, 11 halott Magyarországon

3035 főre nőtt a hazánkban a koronavírus betegséggel beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 11 idős beteg. Ezzel 351 főre emelkedett az elhunytak száma, 630-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek 63%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 51%-a budapesti vagy Pest megyei. 1027 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 55-en vannak lélegeztetőgépen.

Utoljára közel egy hónapja volt ennyire alacsony a napi fertőzésszám, ami a tegnapi szintén alacsony adattal együtt arra utal, hogy enyhül a járvány Magyarországon.

A tegnapi 11 halálos áldozat az elmúlt napokhoz hasonló mértékű, sajnos a tegnapi alacsonyabb szám (5) egyelőre kiugrik a sorból. A nyers halálozási ráta új csúcsra, 11,6%-ra ugrott.

Mától részletesebb adatokat is közölnek a hatóságok. Külön is megtalálható az aktív fertőzöttek száma, ez azoknak a számát jelenti, akik még koronavírussal fertőzöttek és még nem gyógyultak ki abból, kórházban vagy otthonukban vannak. Mint látható, jelenleg kicsivel több, mint 2000 nyilvántartott aktív fertőzött van az országban, ami azt jelenti, hogy a koronavírusos esetek fele kórházban van. A magas nyers halálozási ráta mellett ez az arány utal leginkább arra, hogy a felderítési hatékonyság alacsony. Ugyanakkor a hazai járvány ezzel együtt is mérsékeltnek mondható, hiszen a halálozási esetszámból következtetve sem nagyon lehet sokkal több 30 ezernél a fertőzöttek száma Magyarországon. (Ezt a nemzetközileg elfogadott 1%-os tényleges mortalitási rátából szokás számolni.)

A részletesebb adatközléshez tartozik még, hogy az aktív fertőzöttek, a gyógyultak és az elhunytak statisztikájánál külön bontva láthatóak Budapest és Pest megye, valamint vidék adatai.

A kormányzati portál felhívja a figyelmet, hogy mától megkezdődik a védekezés második szakasza. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újrainduljon az életet és továbbra is elkerüljük a járvány "berobbanását". Ezért Budapesten és Pest megyében továbbra is életben marad a kijárási korlátozás, vidéken viszont mától új szabályok lépnek életbe. Az egész országban továbbra is fontos az ajánlások és a szabályok betartása, pl. a 1,5 méteres védőtávolság tartása és az arc eltakarása a boltokban és tömegközlekedési eszközökön.

A regionális adatok a koronavírus koncentrált terjedését mutatják. Az elmúlt hetekben leginkább aktív megyékben, Zalában (16), Komárom-Esztergomban (5) és Fejérben (4) találtak új fertőzötteket, az ország középső területén, Budapesten (11) és Pest megyében (1) csak az új esetszámok harmadát regisztrálták. 15 megyében egyáltalán nem volt új eset.

