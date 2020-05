Lazít Amerika: máris dupla annyi halottat várnak, mint pár napja – Trump is felhúzza ma a maszkot

Mivel 31 amerikai államban elkezdték, illetve a következő hetekben elkezdik lazítani a koronavírus-járvány miatti kijárási és üzleti korlátozásokat, 5 nap alatt kétszeresére, 135 ezer főre emelte a halálozások várható számát augusztus elejéig a Washingtoni Egyetem egészségügyi elemzési központja (IHME) – írja a Reuters.

Az előrejelző modellre rendszeresen hivatkoznak a Fehér Házban is, így fontos figyelni rá, és közben az is kiderült, hogy a Trump-adminisztráció saját előrejelző modellje szerint sajnos a következő hetekben napi 2 ezer körülről 3 ezerre nő majd az amerikai halálozások száma a koronavírus miatt. Eddig már több mint 1,2 millióan kapták el igazoltan a vírus az Egyesült Államokban és világszerte messze a legtöbben, 69 ezren hunytak el a betegségben.

Donald Trump amerikai elnök egy vasárnapi interjúban elismerte, hogy alábecsülte a járvány veszélyességét és akkor még „csak” arról beszélt, hogy

akár 80-100 ezer ember is meghalhat benne, de a friss előrejelző modell ennél is sokkal több elhunyttal számol.

Trump egyébként ma a Fehér Házból egy messzi célpontra, az arizonai Phoenix városába látogat, hogy a Honeywell International Inc. gyárát látogassa meg, amely maszkgyártással is foglalkozik. Trumpot eddig is sok kritika érte amiatt, hogy a Fehér Ház hivatalos ajánlása ellenére nem viselte a maszkot, így nem mutatott példát az embereknek, most viszont előzetesen azt jelezte, hogy ezt meg fogja tenni. Azt is jelezte a Reuters tudósítása szerint, hogy az arizonai látogatásra vele tartó stáb minden tagját letesztelték előzetesen koronavírusra és senki sem produkált pozitív tesztet.

Trump egyébként rendszeresen azt szorgalmazza, hogy az üzleti érdekek miatt minél hamarabb nyissanak újra az egyes államok. Arizona republikánus vezetés alatt áll és mos azt igyekezett a Trump-stáb jelezni, hogy Trump nem nyomásgyakorlás miatt utazik éppen Arizonába, ahol a szövetségi állam parlamentje több százan tüntettek a minap a kijárási szabályok lazítását követelve (köztük sokan voltak láthatóan Trump-szavazók).

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images