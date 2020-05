Müller Cecília: nyugvópontra érkezett Magyarországon a koronavírus-járvány

Dr. Müller Cecília ismerteti a friss magyar adatokat. Az aktív fertőzöttek száma, amit tegnap óta közölnek, jelenleg 2000 fő alá csökkent, ami örvendetes hír - mondta el az országos tisztifőorvos. Ez annak köszönhető, hogy csökkent az új fertőzöttek száma, miközben a gyógyultak száma emelkedett. Az aktív fertőzöttek közül 63 százalék a Budapesten és Pest megyében lévők aránya. 982 főt ápolnak kórházban, 55-en vannak lélegeztetőgépen jelenleg.

A járvány úgy alakul, ahogy azt korábban reméltük és modelleztük, egy nyugvópontra érkeztünk, bízunk benne, hogy ez az állapot is egyre rövidebb lesz.

Bízunk benne, hogy arról tudunk majd beszámolni, hogy napról napra csökken a fertőzöttek száma - mondta el Müller Cecília.

Május 4-én ennek köszönhetően elkezdődhetett az egészségügyi ellátás újraindítása, ez csak fokozatosan történhet meg, óvatosan kell nyitni. Megjelentek tömegek a szakrendeléseken, ami nem megengedett. Az alapvető szabály, hogy minden egészségügyi ellátásra telefonon be kell jelentkezni. A sürgősségi ellátások továbbra is soron kívüliek, ahogy eddig voltak. Azon ellátásokkal kapcsolatban, amelyek nem igényelnek sürgősségi ellátást és ütemezhetőek, türelemre int Müller Cecília. Minden tevékenység elkezdődött, megengedett a magánellátások igénybevétele is.