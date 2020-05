Pokolba küldték a világot, és ez még csak a kezdet?

Kína jelenlegi globális jelenléte és szerepe olyan negatív externális hatást jelent a világ minden országára nézve, amely nem teszi lehetővé, hogy a dolgok komoly változások nélkül menjenek tovább a koronavírus-járvány után. A világjárvány egy új globalizáció kezdetének a lehetőségét veti fel, ami szerencsés esetben nem a globalizáció visszafordulásával jár, hanem egy biztonságosabb keretrendszer kialakításának a reményét hordozza. A demokratikus országok lakóinak tehát nem kellene többé elfogadniuk azt, hogy a diktatúrák rontsák az életminőségüket és életkilátásaikat.

A járvány kirobbanása

Li Ven-liang még december végén jelentette munkatársainak, hogy tüdőgyulladásos megbetegedések zajlanak Vuhanban. Az orvos arra gyanakodott, hogy visszatért a SARS-vírus, amely 17 évvel ezelőtt szintén Kínából indult el. A kollégáinak szánt levele után a hatóságok később felkeresték otthonában, a társadalmi rend megzavarásával és álhírek terjesztésével vádolták. Alá kellett írnia egy erről szóló nyilatkozatot, miközben a kínai kormány hosszú ideig titkolta a vírus valós kockázatát, azt hangsúlyozva, hogy semmi jel sem utal az emberről emberre terjedésre.

A nemzetközi oknyomozó újságíróknak kulcsszerepe volt abban, hogy a világ több információt tudott meg a járványról, mint amit a kínai hatóságok (és az állam által ellenőrzött média) közöltek. A kommunista párt kontroll alatt tartotta a közösségi médiát, törölte a tényszerű újságírói vagy lakossági beszámolókat, videókat, és aki mégis le merte írni a valóságot, arra megtorlás várt. A történet végét is jól ismerjük: Li Ven-liang meghalt koronavírusban, Peking pedig már nem is vuhani koronavírusnak interpretálja a történetet. Az ország ismeretlen eredetű járványról beszél, az USA-t vádolja, és szerintük a világ „köszönettel tartozik Kínának” a járvány kezelése miatt.

A kialakult helyzet tökéletesen érzékelteti azt, hogy mi folyik az országban nap mint nap. Azt, hogy milyen elnyomás zajlik, és azt is, hogy miként élnek az emberek a világ legnépesebb országában, amelynek GDP-je egy évtizeden belül a legnagyobb lehet a világon – ha a dolgok úgy mennek tovább, ahogyan eddig. Vagyis szemmel látható közelségbe került, hogy

egy olyan ország lesz a világ legnagyobb gazdasága, amelyik a bolygó egyik leginkább autoriter rezsimje.

Hszi Csin-ping a legnagyobb elnyomók közé emelkedik

2018 tavaszán megszavazta a kínai parlament azt az alkotmánymódosítást, amelynek értelmében eltörlik a kínai államfő hivatali idejére vonatkozó korlátozást. Hszi Csin-ping évtizedek óta a legnagyobb hatalmú vezető, akinek pártfőtitkári tisztségét 2017 őszén erősítették meg a Kínai Kommunista Párt (KKP) kongresszusán. Már ez előtt nekilátott hatalmának megszilárdításához, riválisainak háttérbe szorításához, megalapozva az utat programjának megvalósításához, a szigorúbb állami ellenőrzés és az erőteljesebb diplomácia megteremtéséhez.

A program része volt az is, hogy teoretikus kérdésekkel kapcsolatos gondolatait beillesztették a párt alkotmányába, illetve az, hogy tovább erősödjön személyének kultusza. A közösségi médiát természetesen ekkor is cenzúrázták, blokkolták azokat a felhasználókat, akik aggodalmaikat fejezték ki, és főképp azokat, akik Észak-Koreához hasonlították a változtatásokat. Hszi ellentmondást nem tűrően kormányoz, gyakorlatilag mindent alárendelve hatalmának megszilárdításához. Kína eltökélt célja, hogy az Egy övezet, egy út program (Új Selyemút) keretében a világ elsőszámú hatalma legyen.

Kína tovább titkolózik

Kína a járvány globális terjedésének időszakában is a titkolózás stratégiáját választotta. Számos ország szólította fel Kínát, hogy tegyék publikussá a koronavírussal kapcsolatos összes információt, beleértve azokat is, amelyek a vírus elterjedésére vonatkoznak. Az Egyesült Államok egyre valószínűbbnek tartja, hogy a vuhani, BSL-4 szintű laboratóriumból szabadult el a vírus, ahol a legveszélyesebb vírusokkal és baktériumokkal kísérleteznek. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerint az együttműködés legjobb módja a kínai kormányzat részéről az lenne, ha megnyitná Vuhant a világ előtt, és lehetővé tenné a világ tudósainak, hogy pontosan feltérképezzék, hogyan alakult ki ez a helyzet. A külügyminiszter utalt arra, hogy demokráciák nem szoktak úgy eljárni, mint ahogy Kína, aki az átláthatóság hiányával vádolta az országot.

Kína viszont azzal védekezik, hogy a WHO szerint sincs bizonyíték arra, hogy a koronavírus a laborból származna. Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy Kína hogyan kezelte a járványt, és mennyiben felelős a kirobbanásáért. Később egyenesen úgy fogalmazott, hogy látott bizonyítékot a kapcsolatra a koronavírus és a vuhani laboratórium között. Az elnök szerint a vírus terjedését meg lehetett volna állítani már a forrásánál, ezzel megelőzve, hogy az egész világon elterjedjen. Pompeo pedig egyenesen úgy fogalmazott, bizonyítékuk van arra, hogy a vírus a vuhani laborból származik.

Senki sem tudja, hogy mindez igaz-e, de Trump és Pompeo szavai nem kell, hogy meglepjék a világot. Nemzetközi kutatók már évekkel ezelőtt azokra a kockázatokra figyelmeztettek, amelyek a BSL-4 szintű laboratóriumok nyitását övezték Kínában; egy olyan országban, ahol számos kutató szerint a transzparenciát messziről sem ismerik, miközben az átláthatóság a legfontosabb az ilyen intézmények működése kapcsán. Kifejezetten nyugtalanító ebből a szempontból az a tény is, hogy a SARS-vírus korábban többször bizonyítottan kiszabadult már kínai laboratóriumokból.

Ebben a helyzetben meg kellett szólalnia Jüan Csi-mingnek, a Vuhani Virológiai Intézet vezetőjének is, aki szerint minden alapot nélkülöznek azok az állítások, hogy a vuhani laboratóriumból származik a világjárványt okozó újfajta vírus. (A laboratórium 16 kilométerre van a halpiactól, ahol a fertőzés felbukkanását korábban gyanították.) Úgy véli, hogy az utóbbi években az emberek és vadállatok közti szoros kapcsolat, a globális klímaváltozás és az emberi tevékenység folyamatos terebélyesedése miatt megfigyelhető volt a kockázat növekedése. Jüan Csi-ming elutasította azokat a feltételezéseket, hogy a laboratóriumából véletlenül szabadult ki a denevérekből kutatás céljából kinyert vírus. Szavai akár meg is nyugtathatnák az embereket, azonban a folyamatos félretájékoztatás, a cenzúra, és az egyre nagyobb homály nem a kommunista rezsim szavahihetőségét erősíti, ráadásul Kína nem engedélyezi, hogy a WHO részt vegyen a koronavírus eredetét kutató vizsgálatban.

Még durvább kormányzati kontroll

Kína egyáltalán nem a transzparencia irányába indult el az elmúlt hetekben, ugyanis korlátozásokat vezetett be a SARS-CoV-2-re vonatkozó tudományos publikációkra vonatkozóan. Ezeknek a kutatásoknak a publikálására már nem csupán a tudományos élet szereplőinek kell rábólintaniuk, hanem a kommunista vezetés érdekeit mindennél előbbre tartó minisztériumi, kormányzati tisztségviselőknek is. Az új irányelvről egy rövid ideig többek között a Fudan Egyetem honlapján is elérhető volt egy iránymutatás, azonban törölték azt, mondván, hogy „belső használatra” készült.

Mindez még jobban gátolgatja a vírussal kapcsolatos hiteles információk megjelenését, hiszen a kormányzat igyekszik majd elsüllyeszteni a fiók mélyébe azokat a kutatásokat, amelyek Kínára nézve negatívak. Ez azonban az egész világ számára jelent komoly nehézséget a járvány jelenlegi kezelésében, miközben fokozódik a gyanú, hogy Kína titkolózik. Ezt erősítik meg azok a hírszerzési anyagok, amelyek arról szólnak, hogy Kína manipulálta a halálozási adatokat is a járvány idején, ezzel alulbecsülve egy potenciális világjárvány és válság hatását.

Nemzetközi kereskedelem és függőség

Mindezek tükrében annyit leszögezhetünk, hogy egy olyan ország meghatározó része a nemzetközi kereskedelemnek, amelyik diktatórikus berendezkedésű, semmilyen ellenőrző szerepe nincs a sajtónak, a legtöbb hírt és adatot rendszeresen manipulálják, valamint az országban uralkodó higiéniás állapotok és táplálkozási szokások (emberre potenciálisan veszélyt jelentő „helyi csemegék”) messze nem kielégítőek.

A SARS járvány idején, 2003-ban Kína világgazdasági szerepe sokkal kisebb volt, akkor ugyanis a globális GDP 4%-át adták, most azonban 15-16%-ot, miközben a kínai turisták is ellepték a világot. Így egyrészről a SARS hatása a mostanihoz képest mérsékelt világgazdasági következményekkel járt, másrészt nem is vezetett olyan kiterjedt járványhoz, mint az új koronavírus. A járvány globális terjedését a fertőzőképessége mellett a nemzetközi kereskedelem elmúlt években látott robbanásszerű növekedése és az emberek áramlásának szabadabbá válása egyaránt segítette.

De ne felejtkezzünk meg a nyugati országok felelősségéről sem. Kína felemelkedéséhez ugyanis nagymértékben hozzájárultak a nyugati országok, amelyek – Donald Trump kereskedelmi háborúján kívül – gyakorlatilag tétlenül nézték a kommunista diktatúra erősödését az elmúlt évtizedekben, hiszen az olcsó kínai termelés segítette a Nyugat jólétének növekedését. Az elmúlt évtizedek nyugati országainak jóléte (gyártás kitelepítése fejlődő országokba) részben tehát abból fakadt, hogy Kínában (és más feltörekvő országokban) hihetetlenül olcsón dolgoztak az emberek hihetetlenül sokat. Ez pedig néhány jogvédőn és aktivistán kívül igazából nem sokakat érdekelt, hiszen a vállalatoknak a profitmaximalizálás a céljuk, a politikusoknak pedig országuk jólétének rövid távú növelése. A gyártás hazatelepítése pedig minden esetben jóval magasabb költségeket eredményez, habár kétségtelen, hogy Trump retorikájában megjelent a termelés visszatelepítése az USA-ba évekkel ezelőtt.

Kína a WTO-ban

Kínát 2001-ben vették fel a WTO-ba, amellyel egy 15 éves folyamat ért be. A tagságtól sokan a nemzetközi kereskedelem felfutásával párhuzamosan azt várták, hogy Kína liberalizálódik és demokratizálódik. Kína az elmúlt évtizedekben valóban meghatározó részévé vált a világkereskedelemnek, azonban egyáltalán nem került sor a demokratikus irányba való elmozdulásra, sőt, 2017 után Kínában felgyorsult az egész világ számára fenyegetést jelentő diktatúra kiépítése. („Hszi Csin-ping a legnagyobb elnyomók közé emelkedik” c. keretes írásunk.) Kína az elmúlt időszakban nem tartotta be a nemzetközi kereskedelem játékszabályait, azonban profitált a szabadkereskedelemből, így vált meghatározóvá a Föld teljes népességének életére a világ egyik legkeményebb diktatúrája. A WTO mindezzel párhuzamosan meggyengült, a nemzetközi kereskedelem szabályai és azoknak betartatása pedig már nem felelnek meg a kor kihívásainak.

Mégis a koronavírus-járvány kellett ahhoz, hogy a világ legnagyobb gazdaságai elgondolkozzanak a kínai kitettségen, illetve azon, hogy ezen változtatniuk kellene. Phil Hogan, az Európai Bizottság kereskedelemért felelős biztosa azt mondta, hogy a világjárvány után a kereskedelem függőségének csökkentésére törekszenek, korábban pedig Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter szólította fel a feldolgozóipari vállalatokat az ellátási láncaik mélyreható felülvizsgálatára, mondván, hogy az új koronavírus által okozott járvány világosan megmutatta a kínai beszállítóktól való túlzott függőséget.

Mindeközben Japán már konkrét lépéseket is tett, amikor egy 2,2 milliárd dolláros alapot hozott létre, hogy a japán cégek Kínából költöztessék haza a termelésüket. Az USA-nak ugyan még nincs hivatalos programja a cégek hazatelepítésére, azonban már utaltak rá, hogy következményei lesznek a kínai eseményeknek, amelyek magukban foglalják egyes amerikai vállalatok kínai termelésének csökkentését. Habár az elmúlt években a növekvő költségek miatt már felvetődött, hogy a multinacionális vállalatok áthelyezik termelésüket Kínából, most ez felgyorsulhat, különösen, ami a gyógyászati és védekezési eszközöket illeti. A jelenlegi helyzet ráirányította a figyelmet arra, hogy a világ számos országa függ a Kínában gyártott gyógyszerektől, alapanyagoktól és védekezőeszközöktől.

Marco Rubio floridai szenátor szerint sajnálatos, hogy egy világjárvány kellett ahhoz, hogy világossá váljanak az ipar olyan országokba történő kihelyezésének következményei, mint amilyen Kína, aki a sebezhetőség és az ellátási láncok kockázataira hívta fel a figyelmet. A Kínából való „elköltözés” azonban nem szükségszerűen azt jelenti, hogy a cégek visszatérnek az USA-ba, hanem sokkal inkább azt, hogy más országot választanak, ahol rövidíteni tudják a termelési láncokat vagy biztonságosabbnak tartják a termelést. Az USA-ba leginkább azok a vállalatok tudnak visszatérni, amelyek erőteljesen automatizálják a termelésüket, hiszen az élőmunka terhe sok esetben nem tenné nyereségessé a termelést.

Az egészségügyi termékek esetében biztosan komoly átrendeződés lesz a termelést tekintve, míg a többi iparágban rövid távon ennél visszafogottabb változásokra kell számolni, már csak azért is, mert a kínai belföldi piarcra is értékesítenek a multinacionális vállalatok. Ha tehát létre is hoznak máshol gyártóbázisokat a kockázatok diverzifikálására, nem fogják teljesen megszüntetni kínai termelésüket. Erőteljes állami programokkal azonban fokozódhat az „elvándorlás” Kínából, a kérdés, hogy erre mekkora hangsúlyt helyeznek majd a kormányok. A hazaköltözéssel szemben mindig a legerősebb érv az, hogy túl drága lenne, így az állami támogatásoknak nagy szerepe lehet az előmozdítással kapcsolatban.

Majdnem lényegtelen, hogy mi történt

Kína bizonyára ezt el szeretné majd kerülni, és ígéretet fog tenni arra, hogy transzparensebben működteti tovább tudományos, gazdasági életét, valamint adatközlési szokásait. Valójában azonban egyetlen konkrét lépést sem tesz majd. Végső soron gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy honnan indult a járvány (laboratórium vagy halpiac), a kínai diktatórikus berendezkedés és az ebből fakadó hozzáállás jelentősen hozzájárult a világjárványhoz. Kína a járvány kirobbanásakor nem mutatott kellő együttműködést, titkolózott, majd másokat hibáztatott a világjárvány kirobbanásáért ahelyett, hogy minden információt megosztott volna a világgal, de azt még saját állampolgárai előtt is titkolta. Vagyis az összes forgatókönyv a hazugságra építő kommunista rezsim felelősségét veti fel.

Sokan úgy vélik, hogy a globalizáció visszafordulását okozhatja a mostani koronavírus-járvány, miközben a nemzetközi szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy ennek súlyos gazdasági ára lehet. A globalizáció visszafordulása elhozhatja a protekcionizmust, amely erőteljes sokkokat okozhat a világgazdaságban, és felveti a hosszan tartós stagnálás és a gyors áremelkedés együttes kialakulásának esélyét (stagfláció).

Nos, a gazdasági ár valójában elkerülhetetlen, a kérdés csak az, hogy miképpen és mennyit fizet a világ a mostani helyzetben. Szerencsés esetben nem arról lesz szó, hogy visszafordul a globalizáció, hanem sokkal inkább arról, hogy egy új, jobb globalizáció lehetőségére nyílik esélyünk a következő időszakban.

Egy olyan globalizációra, amely transzparens, biztosítja a felek egyenlőségét, biztosítja a békét és az állampolgárok egészségét. Kína ugyanis az elmúlt években ezekből egyiket sem tartotta be, olyan negatív externális hatásokat okozva a világnak, amelyek mostanra kezelhetetlenné váltak. Most egy olyan globalizációra nyílhat tér, amikor egy ország tevékenysége (legyen az akár a károsanyag-kibocsátáshoz, denevér- és tobzoskafogyasztáshoz, higiéniás problémához vagy szuperlabor-krízishez köthető) nem veszélyeztetheti nagymértékben egy másik ország állampolgárának biztonságát és életét. Hiú ábránd lenne azt hinni, hogy ez a kockázat nulla közelébe csökkenthető, de a mostanihoz képest jelentősen visszaszorítható.

Az önkényuralmi és hibrid rezsimeket – amelyek nem tartják be a játékszabályokat és nem indulnak el a demokratizálódás irányába – mindinkább ki kell zárni a nemzetközi kereskedelemből, és tevékenységüket a korábbinál sokkal erőteljesebben kell monitorozni a nemzetbiztonsági hivataloknak és a hírszerzőknek. Elég csak arra gondolni, hogy most is ezek az országok manipulálták, titkolták a saját koronavírusos megbetegedési és halálozási adataikat, esélyt sem adva a világ többi országának, hogy időben lépjenek. Ilyen volt Irán is (ahol dezinformálás is zajlott), amely országhoz az első magyar megbetegedések köthetőek. Amennyiben a későbbiekben olyan egyensúlytalanságra bukkannak a szakértők, amelyek aggodalomra adnak okot, akkor az adott (hibrid vagy diktatórikus) ország vezetői és állampolgárai számára azonnal korlátozásokat és tiltásokat kell bevezetni. Az új játékszabályoknak nem kell bonyolultak lenniük: amelyik ország a demokratizálódás irányába mozdul, annak segíteni kell a fejlődését, bevonni a nemzetközi kereskedelembe, amelyek viszont a hibrid rezsimekhez és az önkényuralmi rendszerekhez közelednek, azokkal az országokkal szemben súlyos szankciókat kell alkalmazni. Ez az egyetlen út, hogy a demokratikus, fejlett világ élete hasonlítson arra, mint amit a 2020-as esztendő előtt ismerhettünk. Ellenkező esetben valóban a járványok kora várhat ránk.

Egy övezet, egy út

A koronavírus-járvány az Új Selyemút projektjét is visszavetette. Számos ország bizalma meginoghat az Egy övezet, egy útban, még több ország kifejezetten kiszolgáltatottá válik a kínai tőkének a mostani, nehéz helyzetben. Egyelőre egy dolog biztos: a beszállítói láncok szakadásával, az alapanyagok hiányával, valamint az egyes kormányok által bevezetett korlátozó intézkedések által bizonyosan csúszni fog az összes infrastrukturális beruházás, ez pedig növeli a bizonytalanságot a későbbi tervek megvalósítása kapcsán.

A közép-kelet-európai országok egy jelentés szerint nem igazán elégedettek a kínai együttműködéssel az utóbbi időszakban, ez alól azonban Magyarország bizonyosan kivétel, hiszen a napokban írta alá a Budapest-Belgrád vasútvonal hitelszerződését. A 17+1 országok nem örülnek annak, hogy a kezdeményezés létrejötte óta növekedett a külkereskedelmi hiányuk Kínával szemben, és sokkal nagyobb gazdasági hasznokat szeretnének a Pekinggel való együttműködéstől.

A Portfolio korábban bemutatta, hogy Kína világhatalommá kíván válni a gigantikus projekt keretében, amely sokkal több infrastruktúra-fejlesztésnél. Kína hitelezési politikája azonban átláthatatlan, nem ismertek a hitelkonstrukciók részletei, és az elmúlt időszakban több ország is nehéz helyzetbe került azok közül, amelyiket Kína (túl)hitelezett. Kína pedig kíméletlenül érvényesítette geostartégiai érdekeit ezekben az esetekben, több országot adósrabszolgává téve. Ezeknek az eseteknek a növekedésére lehet számítani a mostani, kifejezetten mély recesszióval terhelt időszakban is, miközben Kína a megmentő szerepben tetszelegve léphet fel (egészségügyi eszközök exportja járványos országokba).

Kínának alapvetően nem kártérítést kell fizetni, hiszen így semmi sem garantálná, hogy a történelem ne ismételje önmagát, ráadásul pénzben nem kompenzálható a sok százezer emberélet, amit a járvány okozott. Rendszerszintű változtatásokra lenne szükség az országban, ugyanis a kínai negatív externália elviselhetetlenné vált a világ számára, de nem csak Kínában, hanem minden hibrid és autoriter rezsimben, amelyek jelenléte emelkedik a nemzetközi kereskedelemben és turizmusban. Mivel a világ egyik leginkább autoriter rezsimjének a negatív (nem kimerülő) externális hatást nem lehet jelentős mértékben és gyorsan csökkenteni (hiszen a kínai vezetés erre biztosan nem mutat nyitottságot), így a világnak kell csökkentenie Kína „jelenlétét” azokban az országokban, ahol vissza szeretnének térni az emberek a régi életükhöz. A tudósoknak le kell fektetniük azokat a kritériumokat, amelyek mentén egy ország biztonsággal részt vehetne a nemzetközi kereskedelemben úgy, hogy ne jelentsen különösen nagy veszélyt más országok állampolgárai számára. A demokrácia irányába való gyors elmozdulás, a sajtószabadság kialakítása és fenntartása, az ökológiai lábnyom visszaszorítása, a jelenleginél magasabb fokú higiéniai sztenderdek mindenképpen részét kell, hogy képezzék az új szabályrendszernek, hiszen a Föld épsége és a világ lakóinak biztonsága másképp nem biztosítható. A lépések bizonyára nem lesznek ilyen határozottak, de nem várhatunk el kevesebbet, hiszen a jövőnkről van szó.



Címlapkép: Getty Images