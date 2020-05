Szijjártó szerint Magyarország megerősödve kerülhet ki a válságból

A munkahelyeket teremtő új befektetéseknek miatt Magyarország megerősödve kerülhet ki a válságból - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, a mezőgazdasági gépekhez alkatrészeket gyártó török Yaris Kabin beruházását bejelentő, keddi sajtótájékoztatón.

Szijjártó Péter közölte, hogy a 6,5 milliárd forint értékű beruházáshoz a kormány 521 millió forinttal járul hozzá. A befektetéssel 150 munkahely jön létre Fejér megyében, a Dunaújváros melletti Iváncsa ipari parkjában. A telephely a mezőgazdasági gépgyártás mellett kutatási és fejlesztési feladatokat is ellát majd.

A kormány az elmúlt három hétben öt nagyberuházást jelentett be, ami a miniszter szerint azt is jelenti, hogy Magyarország a térség legvonzóbb befektetési célpontja maradhat. A Yaris Kabin Hungary Kft. ügyvezető igazgatója közölte, hogy a gépkezelőket, autó- és fémipari szakembereket, mérnököket is alkalmaznak majd, a török cég évi 15 millió eurós árbevétel-növekedést vár a magyarországi gyártás indulásától, és a piaci igények alapján pedig már most azzal számolnak, hogy a magyar üzemet tovább bővíthetik majd. Az iváncsai üzem 2021. elejétől termelhet, főképp a német és az olasz piacra. A négyből két gyártócsarnok már elkészült, egyikbe meg is érkezett a gyártósor.

Galambos Dénes, a térség ipar- és területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa a nagyberuházások felgyorsítását sürgette a bejelentés alkalmából, mivel azokat a versenyképesség megőrzéséhez nélkülözhetetlennek tartja. Szerinte várhatóan további fejlesztések várhatók itt a paksi erőmű építése és a több százmilliárd forint értékű vasúti és közúti projektek hatására.

Címlapkép: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt