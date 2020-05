A koronavírus elképesztő hatása: letarolta a Tesla Model 3 Európa egyik legnagyobb autópiacát

Egészen elképesztő helyzetet eredményezett a koronavírus Európa egyik legnagyobb autópiacán: a tisztán elektromos autók eladásai megközelítették a benzines társaikét, míg a legnépszerűbb modell a Tesla Model 3 lett áprilisban.

Tegnap mi is beszámoltunk arról, hogy Nagy-Britanniában az egy évvel korábbihoz képest 97 százalékkal, 1946 februárja óta a legalacsonyabb szintre zuhant az új autók eladása áprilisban, miután leálltak a gyárak és bezártak az autókereskedők a koronavírus-járvány miatt.

A brit autógyártók és autókereskedők szövetsége (SMMT) kedden előzetes adatként azt közölte, hogy áprilisban csupán mintegy 4 ezer új autót adtak el a szigetországban. Egy hónappal korábban, márciusban még csaknem 255 ezer új autót értékesítettek Nagy-Britanniában.

A CleanTechnica most közzétette azt is, hogy múlt hónapban hogyan alakult a különböző hajtáslánccal szerelt autók értékesítése, így kiderült, hogy a tisztán elektromos meghajtású személygépkocsik eladásai ugyan 9,7 százalékkal csökkentek, de így is a teljes piac közel harmadát adták. Abban az esetben pedig, hogyha figyelembe vesszük a plug-in hibrid járműveket is, akkor a teljes piac 34 százalékát tették ki múlt hónapban.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a kialakult helyzetben a Tesla Model 3 lett Nagy-Britannia legnépszerűbb modellje, összesen 658 darabos forgalomba-helyezéssel. A második helyen is egy tisztán elektromos autó végzett, a Jaguar I-Pace-ből összesen 367 darab fogyott. A benzines Opel/Vauxhall Corsa a maga 264 darabos eladásával a harmadik helyet szerezte meg csupán.

Címlapkép forrása: SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images