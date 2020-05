Elhalasztják a debreceni BMW-gyár építését - Vegytiszta üzleti döntés született

Most már biztos, hogy a korábban jelzett menetrend szerint nem épülhet fel a BMW-gyár Magyarországon. A vállalat vegytiszta üzleti döntést hozott, amikor bejelentette, egy évvel elhalasztja az éptkezést. Gyorsértékelésünk következik a témában.

Sajnos látni kell, hogy a BMW döntése logikus üzleti magatartás a koronavírus miatt kialakult helyzetben. A járvány megfékezése érdekében hozott rendkívüli döntések ugyanis jelentősen visszavetették a járművek iránti keresletet szerte a világon. Ennek hatására pedig hiába sikerül helyreállítani a globális ellátási láncokat és megoldani a dolgozók egészségének védelmét, nem lehet az autógyártást és az eladásokat a korábbi szintekre felpörgetni rövid időn belül.

Arról, hogy a termelésben mekkora visszaesés várható, Alexander Brenner beszélt a Portfolio-nak adott exkluzív interjújában néhány héttel ezelőtt. A Roland Berger szakértője kijelentette, idén akár 20-40 százalékkal is visszaeshet az európai gépkocsigyártás 2019-hez képest. Ezt a visszaesést valószínűleg nem lehet behozni jövőre sem, legfeljebb néhány év múlva normalizálódhat a kereslet.

Az autók iránti kereslet várható drámai visszaeséséről pedig az IHS Markit adott ki nemrég elemzést, amelyben úgy kalkuláltak, hogy idén 14 százalékos visszaesés jöhet a korábbi előrejelzésükhöz képest, amely csupán 15,6 millió eladott járművet jelent. A témában több elemzés is megjelent az utóbbi időben, a legpesszimistább forgatókönyvvel a Scope Ratings állt elő, a hitelminősítő szerint Nyugat-Európában mintegy 20 százalékkal zuhanhatnak majd az autóeladások idén.

Mindennek pedig azért van nagy jelentősége, mert egy új beruházás megvalósítását két tényező befolyásolja döntően:

Hogyan alakul a személyautók iránti kereslet a világban, az adott régióban A fennálló kereslet kielégítésére mekkora gyártókapacitások állnak rendelkezésre az adott konszernen belül

Látható, hogy a koronavírus-járvány hatalmas visszaesést hoz majd a járművek iránti keresletben, igaz lesz ez a prémium szegmensre is, ahol a BMW versenyez modelljeivel. A gyártás tekintetében pedig azt kell látni, hogy a koronavírus nyomán jelentős kapacitások szabadultak fel az autógyártóknál, köztük a BMW-nél is Európában. Hogyha sztenderdekről beszélünk, akkor elmondhatjuk, hogy 80 százalékos kapacitáskihasználtság alatt nem szoktak újabb beruházások megvalósulni, a koronavírus miatt pedig ennél nagyobb felesleges kapacitások vannak most, illetve várhatóak a közeljövőben.

Ezekre tekintettel tehát üzletileg nem volt tartható a magyarországi beruházás folytatás, korábban jelezett időpontban történő megvalósítása. Főleg nem egy olyan kiemelten terhelt időszakban, amelyben az új technológiákra történő átállás már eleve hatalmas összegeket emészt fel a gyártóknál.

