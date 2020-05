Mit veszít Magyarország a BMW kivárásával?

A koronavírus-válság hatására a debreceni BMW-gyár felépítésének elhalasztásáról döntöttek Németországban. A lépésnek már a magyar GDP-számokra is kimutatható hatása van. Az intézkedés a GDP 0,5%-át kitevő egyszeri kiesést jelent a (remélhetőleg csak ideglenesen) elmaradó beruházási teljesítmény révén. A gyár teljes kapacitáson üzemelve a magyar gazdasági teljesítményhez tartósan, évről évre ugyanennyit tenne hozzá.

A koronavírus-járvány és az azzal kapcsolatos korlátozó intézkedések miatt alaposan visszaesett a BMW-csoport értékesítése, ráadásul a járvány még jó ideig korlátozni fogja az egész autóipar működését - értékelte a helyzetet a németországi központ, majd ennek kapcsán ki is derült: felülvizsgálnak minden projektet, beruházást, termékfejlesztést, így a mostani helyzetben a debreceni BMW-gyár építését egy évvel elhalasztották.

Ahogy gyorsértékelésünkben írtuk, a BMW döntése logikus üzleti magatartás a koronavírus miatt kialakult helyzetben. Hiába sikerül helyreállítani a globális ellátási láncokat és megoldani a dolgozók egészségének védelmét, nem lehet az autógyártást és az eladásokat a korábbi szintekre felpörgetni rövid időn belül.

Arról, hogy a termelésben mekkora visszaesés várható, Alexander Brenner beszélt a Portfolio-nak adott exkluzív interjújában néhány héttel ezelőtt. A Roland Berger szakértője kijelentette, idén akár 20-40 százalékkal is visszaeshet az európai gépkocsigyártás 2019-hez képest. Ezt a visszaesést valószínűleg nem lehet behozni jövőre sem, legfeljebb néhány év múlva normalizálódhat a kereslet.

A BMW beruházás a Magyarországon csőben lévő fejlesztések egyik legnagyobbika. Volumenében a kecskéméti Mercedes-gyár kapacitásbővítése, a MOL tiszaújvárosi nitrogénüzeme, a Samsung gödi akkumulátorgyára, illetve a FAKT AG nyugat-magyarországi komplex fejlesztése mérhető hozzá.

Forrás: 2020-as konvergenciaprogram

Amennyiben az üzleti környezet lényegesen javul, és a beruházás egyéves csúszással valóban folytatódik, Magyarország értelemszerűen nem veszít sokat. Az eredeti ütemtervhez képest egy évvel későbbre tolódnak a beruházási teljesítmények, illetve a gyártás is ennyivel lassabban futhat fel. A GDP-növekedésben ez a két hatás később jelentkezik, de ezeken gyorsan túl lehet lendülni. Az eredeti menetrend egyébként hozzávetőleg így nézett volna ki:

Ugyanakkor egy év hosszú idő, különösen a koronavírus-válság idején, ezért az egyéves csúszás egyben azt is jelenti, hogy ma lényegesen magasabb a beruházás további halasztása vagy (szélsőséges esetben) az esetleges lefújása, mint a beruházási döntés megszületése óta bármikor. Éppen ezért a hatásokat érdemes számba venni.

A gyár felépítésének közvetlen gazdasági teljesítményét a Magyar Nemzeti Bank számolta ki még másfél éve. A szakértők úgy látták, hogy a beruházás kezdeti szakasza során feltehetően alacsonyabb hozzáadott értékkel bíró munkálatok zajlanak. A beruházás első jelentősebb költségeleme, a gyárépület kialakítása várhatóan éppen az idén kezdődött volna el (az alapozási munkákkal a hírek szerint már a vége felé jártak), így a fejlesztés első makrogazdasági szempontból mérhető növekedési hatása is az idénre esett volna. Az infrastruktúrafejlesztéseket, valamint a beszállítói hálózat várható beruházásait is figyelembe véve a BMW-beruházás 0,1 százalékponttal járulhatott volna hozzá a hazai GDP-növekedéshez 2020-ban. Mivel a következő két évben még folyt volna a munka, ezért ott további kedvező hatásokat várhattunk. Igaz, a gépek, berendezések telepítése valószínűleg nagy importhányaddal történt volna, de a teljes beruházás hozzáadott értéke a három év során összesen így is elérte volna a GDP 0,5%-át.

Ennek megjelenése a növekedési statisztikában "trükkös". A felépítés egy egyszeri hatás, vagyis az építési folyamat során ez a gazdasági teljesítmény megjelent volna a GDP szintjében, majd utána eltűnt volna onnan. A növekedési ütemben évente (a beruházási teljesítmény hazai hozzáadott értékének ingadozásától függően) néhány tized százalékpontos elmozdulást hozott volna három éven keresztül.

Sokkal izgalmasabb a termelés hatása, hiszen a gyár ideális esetben minden évben tartósan hozzájárul a hazai gazdasági teljesítményhez. A gyár teljes kapacitáson 150 ezer hagyományos és elektromos autót gyárthat, ami durván kalkulálva azt jelentheti, hogy az árbevétel a GDP 3-5%-át is elérheti. A technológia-igényes járműiparnak ugyanakkor a hazai hozzáadott értéke hagyományosan alacsony, ezért a szakértői becslések szerint a GDP szintjét a gyár 0,5%-kal emelné meg. Bár ez elsőre talán nem tűnik soknak, de ha belegondolunk, hogy ezt 1000 munkavállalóval érné el Debrecen, megérthetjük egy ilyen beruházás jelentőségét. Egy kis nyitott gazdaság fejlődéséhez a nagy exportpiacokba, jelentős kapacitásokkal történő beépülés gazdaságstratégiai jelentőségű, ezért a gyár jelentősége túlmutat az amúgy sem kicsi kapacitásain. Ezért reméljük, hogy a lépés valóban csak rövid ideig történő halasztást jelent.