Egy 5 éves kisfiút kapcsoltak le a rendőrök az autópályán - Szülei autójával indult Lamborghinit venni Kaliforniába

Nem mindennapi fogása volt a utahi autópálya rendőrségnek a minap, járőrük egy furcsán közlekedő autóra lett figyelmes a forgalomban, ezért úgy döntött, megállítja és igazoltatja annak sofőrjét.

A sziréna bekapcsolását követően nem sokkal sikerült is megállítani a járművet, a járőr ekkor kiszállt és a sofőrhöz sétált.

Ekkor jött a meglepetés, kiderült ugyanis, hogy a hatalmas SUV volánjánál egy 5 éves kisfiú ül, aki éppen Kaliforniába igyekezett.

A Reuters beszámolója szerint a kisfiú összeveszett az anyukájával, aki kijelentette, nem fog neki Lamborghinit vásárolni, hiába is szeretné. Ezért úgy döntött, hogy elköti a szülei autóját és egyedül vág neki az útnak, maga veszi meg az áhított autót. A híradásokból az is kiderült, hogy a kisfiú a pénzre is gondolt, tárcájában magával vitte 3 dollárját a vásárláshoz.

Az eseményekről a utahi autópálya rendőrség egy rövid videót is megosztott a Twitteren:

Címlapkép forrása: Patrick T. Fallon/Bloomberg via Getty Images