Érdekes dologra bukkant a kormány a magyar kórházi ágyaknál

Gulyás Gergely kérdésre igennel válaszolta arra, hogy van-e menetrend a felszabadított kórházi ágyak ismételt szolgálatba állítására. Közölte: ezzel összefüggésben meg is jelent egy rendelet. Először az alapellátást és a járóbeteg-ellátást szeretnék visszaállítani, ez a héten meg is kezdődött, és sokan igénybe is vették. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mindig pontos tájékoztatást fog adni, hogy milyen ellátásforma érhető el, a cél, hogy a normális rend minél előbb helyreálljon - mutatott rá a miniszter.