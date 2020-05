Fokozatosan, de nyit Budapest is

Óvatosan nyit Budapest a hétvégén: nem zárják le a Margitszigetet, nyitva lesz a Hajógyári-sziget és a Városliget is, a Normafánál viszont maradnak a korlátozások - írja az Index.

Egy hónapos hétvégi zárvatartás után ezen a hétvégén ismét látogatható lesz a Margitsziget, tudta meg az Index. Információink szerint nem lesz QR-kódos létszámkorlátozás sem, amit korábban tervezett a nyitás idejére a főváros, nehogy túlzsúfolt legyen a sziget. Lesznek azonban bizonyos feltételek, amiket a látogatóknak be kell tartaniuk, és ezt ellenőrizni is fogják a helyszínen.

A lap megkereste a Városháza sajtóirodáját, ahol nem cáfolták értesülésünket, pontos tájékoztatást azonban későbbre ígértek. Így egyelőre arról sem lehet tudni, hogy milyen feltételekkel lehet látogatni a szigetet. Azt csak feltételezni lehet, hogy a minimális biztonsági távolság betartására figyelmeztetni fogják a járókelőket, mint ahogy a futókörnél is végig ki vannak táblázva az ajánlások.

Nemcsak a Margitsziget volt az elmúlt hétvégeken tiltott terület, hanem a Római-part, a Normafa vagy számos kerületi és agglomerációs település által szabályozott közpark és kirándulóhelyszín is. Az egyelőre nem tudni, hogy ezeken a helyeken a lazításban követik-e a főváros lépéseit.

Részletek

A Hajógyári-sziget nyitva lesz, mondta a lapnak Kiss László óbudai polgármester, de ha erre a hétvégére is megkapják a szigorítási jogkört a kormánytól, akkor indokoltnak tartja, hogy a Római-part korlátozása megmaradjon.

A Városliget is nyitva lesz, tájékoztatott Horváth Csaba zuglói polgármester, de hozzátette: továbbra is kérik, hogy mindenki tartsa be a járványügyi előírásokat: magyarul, egészségügyi sétát lehet tenni, de piknik, csoportos sport továbbra sincs. Horváth közölte, elkezdtek dolgozni azon, hogy nyithassák a közparkokat-játszótereket is, de erre várhatóan csak a jövő héten kerülhet sor, addig kidolgozzák az ellenőrzés lehetőségeit. Ilyen például, hogy adott területek túlzsúfoltságát önkéntesek, például választott játszótér-bizalmik akadályozhassák meg.

A Normafa parkolóinál marad a lezárás: mint megtudta a lap, ezen a hétvégén még nem változnak a jelenleg érvényben lévő rendelkezések a Hegyvidéken.

