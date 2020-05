Koronavírus: sosem látott zuhanás várhat a brit gazdaságra

MTI Portfolio Cikk mentése Megosztás

A brit gazdaság idén akár 14%-ot is zuhanhat a koronavírus miatt a Bank of England jelentése szerint. Az előrejelzés maga is megjegyzi, hogy bizonytalan környezetben állították össze - a brit jegybank szakemberi azzal számolnak, hogy a korlátozó intézkedések júniusig maradnak érvényben.