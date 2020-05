Összeomlott a magyar turizmus, amibe az egész gazdaság beleremeg

Idén 43-48 százalékkal csökken a vendégéjszakák száma, ez közel 250-300 milliárd forint kiesést okoz a turizmusban a Szallas.hu elemzői szerint. A magyar gazdaság a multiplikátorhatás miatt ennek háromszorosát, közel 800-900 milliárd forintot veszít.

Az itthon 428 ezer munkahelyet teremtő, a magyar GDP 8,5 százalékát generáló turizmus iparág 2020. március 14-én leállt és radikális változásnak indult. Az egymásrautaltság végett, ha egy gyógyfürdő csődbe megy, akkor a környék szálláshelyeinek és vendéglátó egységeinek sem lesz vendége. “Nemcsak a külföldi turisták hiánya, hanem a helyiek szokásainak átalakulása is negatívan hat. Egy németországi elemzés szerint az emberek 91 százaléka jelenleg kevesebbet költ az éttermi látogatásokra és a szabadidős tevékenységekre, ötből négyen az utazásra fordított kiadásaikat is visszafogták – mondta Szigetvári József, a Szallas.hu Csoport vezérigazgatója. Ezzel elindul egy ördögi kör, ha nem költünk étteremben, akkor a helyi étterem tulajdonosa is kevesebbet vásárol a helyi zöldségesnél, elhalasztja a fogászati kezelést, az autóvásárlást és így tovább.

A KSH adatai szerint 2019-ben a külföldiek és a magyarok összesen 31 millió vendégéjszakát töltöttek Magyarországon. A Szallas.hu elemzői szerint idén 43-48 százalékkal csökken a vendégéjszakák száma, ami 250-300 milliárd forint kiesést okoz a turizmusban. “Ez a bevételkiesés a szektoron kívül leginkább a szolgáltatásokra és mezőgazdaságra, de az építőiparra és akár az energetikai szektorra is kihat, például kevesebb korszerűsítés, kevesebb napelem telepítés várható a következő hónapokban, mivel spórolnia kell a turizmus szereplőinek” – mondta a szakember. Mivel az ágazatot ért veszteség nemcsak önmagára, hanem más szektorokra is hatással van, a magyar gazdaság ennek nagyságrendileg a háromszorosát, közel 800-900 milliárd forintot veszít. Szigetvári József azt is hozzátette, hogy

a turizmus és vendéglátás lesznek az utolsók az iparágak között, melyek ismét fel tudnak pörögni.

A KSH mai friss adatai szerint 2020. márciusban a koronavírus-járvány hatására a külföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, valamint közösségi szálláshelyeken) eltöltött éjszakák száma 68, a belföldi vendégek által eltöltötteké 61%-kal esett vissza az előző év azonos időszakához képest. A kereskedelmi szálláshelyek – folyó áron számolt – összes bruttó árbevétele 60%-kal kevesebb volt.

Milyen trendek várhatók a korlátozások feloldása után?

A járvány ugyanannyira sújtja a globális hotelláncokat, mint a balatoni nyaralójukat kiadó családokat. A Szallas.hu szerint azok fognak majd jobban kijönni a válságból, akik gyorsan tudnak alkalmazkodni az új igényekhez. “Már most látszik a megnövekedett igény a tisztaságra, ami várhatóan évekig fontos tényező lesz a szállásfoglalásnál – avatott a részletekbe a vezérigazgató. – A teljes ellátás még népszerűbb lesz, miután hónapokig magunknak kell a bevásárlást és a főzést megoldani.” A szakember azt is elmondta, hogy a kijárási tilalom végén népszerűek lesznek a kuponos ajánlatok, az olcsóbb szálláskategóriák és az akciók, mert sokan csak ezeket engedhetik majd meg maguknak. A cég előrejelzései szerint várhatóan inkább a saját autós vagy biciklis kirándulást fogják választani a vendégek a repülős és vonatos utazásokkal szemben.

A belföldi turizmus így akár még az idén újraindulhat, de előrejelzések szerint a nemzetközi utazásokra, így a külföldiek érkezésére akár másfél évet kell várni. Összességében a magyarországi turizmus újraindításával, élénkítésével sokat tehetünk azért, hogy kevesebben váljanak munkanélkülivé hazánkban és kisebb legyen a gazdasági visszaesés.

A Szallas.hu elmezői öt trendet látnak a válság után:

Megnövekedett igény a tisztaságra, ami várhatóan évekig fontos tényező lesz a szállásfoglalásnál. A teljes ellátás még keresettebb lesz, miután hónapokig magunknak kell az ételekről gondoskodni, alig várjuk, hogy ezt valaki más megtegye helyettünk. A kijárási tilalom végén népszerűek lesznek a kuponos szállások, olcsó szállások és az akciók, mert sokan csak ezeket fogják tudni megengedni maguknak. Inkább a saját autós vagy biciklis kirándulást fogjuk választani a repülős és vonatos utazásokkal szemben. A korlátozások feloldása után akár 20-30% kedvezményt is fognak adni a szállások, hogy minél több vendég számára legyenek vonzóak.

