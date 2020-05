Az országos tisztifőorvos ma elmondta, hogyan lehet biztonságos az étteremlátogatás

Müller Cecília az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján a tegnapi biztonságis strandolás után ma a biztonságos étteremlátogatás szabályait magyarázta el.

Müller Cecília az operatív törzs sajtótájékoztatóján tegnap a biztonságos strandolásról beszélt, ezúttal pedig az étteremlátogatáshoz adott praktikus tanácsokat. A vidéki éttermek újranyitásával egyidőben figyelni kell a járványügyi szabályokra. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet, hogy csoportos rendezvények továbbra sem tarthatók, és ez igaz az éttermekre is - a vendéglátóegységekben is meg kell tartani a távolságot. A kihelyezett fűszertartókat használat előtt fertőtlenítsük, hiszen ezt sokan megfogják. Ha svédasztalos menüből fogyasztunk, a közös evőeszközöket érintés előtt csomagoljuk be valamivel.

Az üzemeltetőknek is adott néhány tanácsot a tisztifőorvos: az éttermekben a gyakran használt zárt helyiségeket folyamatosan fertőtleníteni kell, akár óránként is, és biztosítani kell a kézfertőtlenítőt. Jobb, ha inkább papír kéztörlőket helyezünk ki - mondta el. Elmondta azt is, hogy a fizetést és az étel kezelését külön személyeknek kell lebonyolítania.

Müller külön kitért a legionella baktérium veszélyeire is - azokban az egységekben, ahol rég nem használták a melegvizes tartályokat, ott elszaporodhatott a kórokozó. Ezeket a tartályokat hősokkterápiával lehet mentesíteni a baktériumtól - felhevített, majd hideg vízzel kell kezelni őket, és az megöli a baktériumot. A legionella nem a koronavírushoz kapcsolódik, de Müller szerint a járvány idején külön oda kell figyelnünk egyéb megbetegedések elhárítására is.

