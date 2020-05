Elárulta Orbán Viktor, mikor indulhat újra az élet Budapesten és Pest megyében

Hosszas válaszának lényege, hogy végülis folyamatosan szerezzük be az eszközöket és sok eszközből már több hónapra szóló tartalék is van. Egyik mondatába úgy fogalmazott: „a munkában talán a miniszterelnököt is legyőzni képes agilis külügyminisztere van az országnak”.

A járvány tanulságai kapcsán a kormányfő azt mondta: „azt tanultam meg, hogy ha nincs saját gyártásunk, hiába vannak barátaink a világban, ezért maszkot képesnek kell lennünk saját magunknak előállítani. Ezért a gépsprok már készülnek –tette hozzá és azt is jelezte, hogy „lélegeztető gépet tudunk saját magunknak gyártani, a vakcinát is majd elő tudjuk állítani, ha majd lesz”.